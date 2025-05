Un español que vive en Suiza desvela qué tipo de jóvenes son los únicos que no deben emigrar

Los jóvenes españoles registran la mayor tasa de paro de la UE, sus salarios reales no han aumentado desde hace un década y España tiene la tasa de emancipación juvenil más baja desde que hay registros. A este problemas, se suma el precio de la vivienda. Los trabajadores de entre 16 y 24 años cobran un salario medio bruto de 1.235 euros mensuales, según el INE, por lo que un 71% de lo que ganan irá destinado al pago del alquiler.

Sin recursos económicos y sin estabilidad, el acceso a la vivienda se vuelve un espejismo. Actualmente solo el 14,8% de los jóvenes españoles (16 a 29 años) están emancipados, la tasa más baja desde el inicio de la serie, en 2006, según datos del observatorio de emancipación del primer semestre de 2024, elaborado por el CJE. Todos estos datos son un fiel reflejo de la situación de los jóvenes en España, lo que obliga a tomar decisiones.

Esa decisión muchas veces consiste en hacer la maleta, es decir, en emigrar a otro país en busca de empleo. A la hora de hacerlo, uno de los más cotizados es Suiza por sus altos sueldos. El mejor ejemplo lo mostró un joven español que iba explicando el sueldo medio de cada profesión en un vídeo. Reveló el salario más alto y es en un ámbito sorprendente: "La industria tabacalera". El salario medio en este ámbito es de 13.300 francos al mes. Precisamente, otro español que vive en el país helvético explicó que tipo de jóvenes son los únicos que no deben emigrar y mantenerse en casa.

Este es el tipo de joven que tiene que emigrar

Mateu Seguí fue muy contundente en el podcast de Adrián Sáenz, compartido en Instagram: "Las únicas personas jóvenes que se pueden quedar en España son aquellas que han nacido en familias con cierto nivel de dinero". Explica el motivo de su afirmación: "Si tú naces en una familia que sabes que te van a caer 2 o 3 pisos de alquiler... vale, quédate". Según su visión, solo es rentable para ese tipo de personas, mientras que los más obreros no tendría sentido.

"Puede ser egoísta, en el sentido de que te estás apalancando de algo que tú no has generado", añade en referencia a que ese dinero de los pisos llega más del trabajo de los familiares que dejan la herencia que del propio. "Yo lo comparto, pero mucha gente lo hace", opina sobre la gente que se centra en este tipo de negocio. Él lleva diez años en Suiza e invierte en distintos negocios.

"Si tú has nacido en España, en una familia que no tiene nada o máximo un piso que tus padres aún no lo han pagado, estás obligado a irte", concluye el vídeo. Este emprendedor entiende que en nuestro país no hay suficientes oportunidades para la gente que llega desde abajo por lo que no hay otra opción que probar suerte en el exterior si se quiere crecer a nivel económico. Sin embargo, no todo es sencillo como explica Ismael, un sanitario que también está en Suiza, habló del lado menos visible de vivir en una entrevista a LA RAZÓN: "En la vida nadie te regala nada, la gente que te diga que es fácil te está contando un cuento. Si no te cuentan lo malo de emigrar, no les creas".