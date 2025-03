Un asesor financiero denuncia el engaño que se utiliza de forma ilegal en bares y restaurantes: “Me la colaron y no me di cuenta”

Ir a un bar o restaurante es prácticamente deporte nacional en España. Estos establecimientos están sin duda entre los lugares preferidos por los españoles a la hora de reunirse con sus seres queridos, ya sean familia, pareja o amigos. Además, suelen estar en casi cualquier punto. Es extraño que cualquier pueblo, por pequeño que sea, no tenga al menos una taberna. También se pueden encontrar en las carreteras, convirtiéndose en el lugar ideal para detenerse en un largo viaje.

No necesitan presentación y todo el mundo los conoce, pero a veces deparan sorpresas y no siempre positivas. En contadas ocasiones puede darse durante el servicio, pero a veces el 'susto' llega con la cuenta. Puede ser por haber pedido más de lo que se creía o simplemente se puede deber a una táctica de algunos restaurantes, que realmente es un engaño. '@tu_blog_fiscal' es una cuenta llevada por un asesor financiero y en uno de sus últimos vídeos denuncia lo que le ocurrió.

Esta es la táctica ilegal que usan algunos bares

El experto comienza el vídeo lamentando: "Me la colaron el fin de semana en un restaurante y no me di cuenta". Revela el motivo por el que el engaño que posteriormente presenta no es legal: "Por eso, porque no siempre es fácil darse cuenta, esto no se puede hacer, es ilegal". Tras esto empieza a contar lo ocurrido: "Cuando miré la carta vi que había menú a 23 euros, hasta aquí ningún problema", presenta mientras tiene de fondo el ticket de pago.

Posteriormente, el asesor anuncia en engaño: "Probablemente, en algún lugar de la carta ponía que los precios no incluían el IVA". En su ticket se ve que aunque cada menú de los dos que pide vale 23 euros y unas patatas bravas valen 6, le acaban cobrando 57,20. Señala que sumar el IVA después está prohibido: "Esto realmente no se puede hacer porque la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios dice que la información tiene que ser clara y que los precios deben tener ya el IVA incluido".

Así debe ser la carta

"Cuando cualquier persona va a comer, comprar un producto o lo que sea, el precio que se le tiene que reflejar de precio de venta es el precio con impuestos incluidos", afirma. Por tanto, todos en los que no aparezcan los precios, estarán cometiendo una infracción y haciendo algo ilegal. "En este restaurante no se añadía y en el ticket se veía el incremento del 10%", comenta descontento. Vuelve a insistir para no dar lugar a dudas: "Esto no es correcto, los precios en la carta tienen que ir IVA incluido".

Atención con las terrazas

Explica otro supuesto: "Si tú quieres aplicar un suplemento de terraza, tampoco puedes poner que en la terraza se incrementa un 10% el precio del producto". Ratifica la forma en la que debería aparecer para cumplir la ley: "Tendrías que poner en la propia carta en una segunda columna los precios de terraza para que se vea reflejado el precio final de cada producto". Concluye con un resumen: "La información tiene que ser clara para no dar lugar a confusiones".

¿Qué puedo hacer si me pasa?

"Pagarlo, te va a tocar pagarlo sí o sí", afirma. No hay otra opción para eso. Sin embargo, se pueden tomar otras cartas en el asunto: "Puedes recoger pruebas de que se está llevando a cabo una práctica ilegal y podrías poner una denuncia a Consumo". Sin embargo, vuelve a avisar: "En ningún caso deberías dejar de pagar el total".