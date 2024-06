Así es la cueva de Soba donde han desaparecido los dos espeleólogos: una travesía muy técnica y complicada

La búsqueda de dos espeleólogos en la cueva de la Garmaciega-Sima del Sombrero, en Soba (Cantabria), continúa este lunes, después de que durante la noche, los dos equipos de rescate del Gobierno de Cantabria que se adentraron en la cavidad por la entrada y la salida, hayan recorrido la ruta marcada y no hayan localizado a los afectados. Los dos desaparecidos son una pareja de unos 40 años, él de Salamanca y ella de Valladolid, y con mucha experiencia en este tipo de rutas. Se inscribieron en una actividad ofrecida por una empresa que proporcionó el equipo necesario para realizar la travesía de manera autónoma, una expedición que comenzó el sábado a mediodía y de la que no tenía conocimiento el servicio de emergencias 112.

La cavidad a la que accedieron los dos espeleólogos forma parte del complejo de cuevas Garmaciega, uno de los más extensos y difíciles de la zona cántabra, con aproximadamente cien kilómetros en diferentes tramos. El alcalde de Soba, Julián Fuentecilla, ha explicado que donde se les busca es uno de los tramos "difíciles, de los que más llama la atención" a la gente "que le gusta esta actividad". Se trata de un entorno "muy complejo", con cuevas "muy técnicas para gente con un nivel muy importante".

La cueva de la Garmaciega-Sima del Sombrero tiene unos 20 kilómetros de longitud, pero su retorno "es de un gran nivel de espeleología" y "muy técnica", ha abundado. De hecho, Fuentecilla ha señalado que hace unos meses, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME) realizaron prácticas de rescate en este complejo de cuevas de Soba. Ahora, estos mismos equipos han vuelto a esa zona, donde se ha instalado un puesto de mando avanzado para coordinar la búsqueda de los espeleólogos desaparecidos.

No obstante, el regidor ha afirmado que tiene esperanza en el rescate de los dos espeleólogos castellanoleoneses. "Son espeleólogos experimentados, que tienen un conocimiento y esperemos que aguanten, aunque van ya unas cuantas horas, pero bueno, hay que tener esperanza siempre", ha declarado a preguntas de los medios congregados en el lugar. Fuentecilla ha señalado que los rescates en las cuevas de Soba son frecuentes "relativamente" porque "hay mucha gente que entra y no ocurre ningún caso". Sin embargo, ha precisado que "con esta dificultad no hay tantos" y nuevamente ha confiado en que "la cosa salga bien, tenemos la esperanza", ha reiterado.