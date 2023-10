Así es la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, más conocida como 'covid de las vacas' que mantiene en vilo a los ganaderos

La Enfermedad Hemorrágica Epizoótica es un virus propagado por el picotazo de un insecto que afecta principalmente al ganado bovino. Se tuvo constancia de ella por primera vez el 18 de noviembre de 2022 con focos en cuatro provincias del sur de la península. Sin embargo, en la actualidad hay un brote importante que afecta a casi todas las provincias de España.

Lejos de remitir, durante esta semana, este virus, también conocido como 'covid de las vacas', ha llegado a 30 nuevas zonas e incluso se ha expandido a Francia donde ya se han encontrado los primeros focos. Es por esta razón por la que los ganaderos están muy preocupados, dado que su negocio se puede ver afectado. Según datos de la Asociación Nacional de Medicina Bovina, esta enfermedad puede llegar a ocasionar hasta un 9% de mortalidad.

¿Está controlada la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica en España en la actualidad?

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado ayer un informe en el que tratan la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica de manera actualizada. En ella han realizado un mapa en el que comparan los focos de este virus en 2022 con los que hay en la actualidad. En él se puede ver que durante el año pasado solo se registraron algunos casos en Badajoz, Huelva, Sevilla y Cádiz. Sin embargo, los focos en 2023 se extienden por todo el panorama peninsular a excepción de Pontevedra, Lugo, León, Palencia, Girona, Barcelona, Tarragona, Alicante y Almería.

Mapa en el que se muestra el crecimiento en 2023 de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica en comparación con 2022 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación La Razón

Además, el mapa también recoge otra apreciación. Mientras que en 2022 la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica solo afectaba al ganado bovino, en 2023 han encontrado numerosos casos que también afectan a ciervos.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está estudiando detenidamente el "primer foco detectado en cada comarca" en colaboración con los Servicios Veterinarios Oficiales. De esta investigación han podido determinar que los animales más afectados son machos de dos años de razas no rústicas y en sistema de producción extensivo.

En la actualidad no hay ningún tipo de restricción en cuanto al consumo de carne o leche de estos animales enfermos dado que la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica no afecta a los seres humanos, tal y como recoge el organismo en su informe. No obstante, esta enfermedad puede llegar a provocar lesiones irreversibles, fallos en la producción e incluso la muerte del animal, por lo que los ganaderos están especialmente preocupados. Ya a finales de septiembre, algunas comunidades autónomas como Castilla y León, Aragón, Extremadura y Comunidad Valenciana se aliaron para exigir al Gobierno ayudas frente a esta epidemia.

Pese a que cada día fallecen más animales debido a este virus, aun no existe una vacuna que trate esta enfermedad en los distintos animales afectados por el picotazo de un insecto llamado jején culicoide. Desde el organismo oficial recomiendan usar insecticidas y repelentes en los animales y en medios de transporte e instalaciones para intentar controlar la enfermedad.