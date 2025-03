Atrys cierra con alza del 8% en bolsa tras defender su labor de asesoría en tratamientos oncológicos

Las acciones de Atrys Health han cerrado la sesión de este martes con un alza del 8,16% tras defender la compañía que la decisión final de la prescripción de fármacos para el cáncer es "siempre" del facultativo que esté tratando al paciente, "con independencia de cuál sea la recomendación emitida".

En concreto, las acciones de la firma farmacéutica han llegado a intercambiarse a un precio unitario de 3,18 euros, si bien las acciones han llegado a marcar un máximo intradía en los 3,35 euros.

Estas declaraciones de Atrys Health, que ha destacado también que, a través de su filial Bienzobas, cuenta una "sólida experiencia" de más de 20 años en asesoramiento oncológico, se enmarcan en el contexto de la publicación este pasado lunes por parte del diario 'ABC' de informaciones que señalan que varios oncólogos de referencia han acusado a la compañía de ejercer presiones sobre los médicos para reducir la prescripción de los tratamientos oncológicos de mayor precio.

Tal y como indica la información de 'ABC,' Atrys Health-Bienzobas cuenta con un área de intermediación que ofrece a las aseguradoras sanitarias administrar su oncología con técnicas de gestión para rebajar sus costes. Las aseguradoras son "completamente ajenas", según señala esta información.

Así, los documentos que denuncian los mencionados oncólogos recogen reacciones de los asesores oncológicos de Atrys en los que no se autoriza en un primer momento los tratamientos propuestos de mayor precio. Algunos de estos fármacos son avastin, panitumumab, cetuximab, ramucirumab y pertuzumab.

En este sentido, la empresa ha asegurado, mediante un comunicado emitido también el lunes, que no obtiene beneficio adicional en función del tipo de recomendación que emita, por lo que "no está sujeto a ningún tipo de condicionamiento". "En sus informes de recomendación, basados en parámetros estrictamente profesionales y medibles, se asesora sobre si el tratamiento está indicado o no para el paciente", añade.

Además, Bienzobas ha manifestado que su asesoramiento se basa en el principio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que aboga por el uso racional del medicamento. En esta línea, defiende que presta asesoría siguiendo las "guías clínicas internacionales, agencias de evaluación del medicamento nacionales e internacionales, y los informes de posicionamiento terapéutico del Ministerio de Sanidad".

Así, resalta que su labor de asesoria conlleva el análisis de las circunstancias clínicas de cada paciente y, "cuando sea necesario, la solicitud adicional de información específica que sustente la idoneidad del tratamiento conforme a las guías clínicas y organismos reguladores". En este sentido, asegura que el proceso de asesoramiento "no tiene ningún impacto en los plazos de tratamiento del paciente".

"El médico tiene en todos los casos, libertad de prescripción sobre la recomendación final del tratamiento. Bienzobas en ningún caso limita la libertad de prescripción del facultativo", detalla.

Además, destaca que los pacientes de los colectivos de Muface, Mugeju e Isfas, con cobertura de compañía aseguradora privada, "tienen el mismo acceso a los tratamientos que los pacientes de esos colectivos atendidos en la sanidad pública española, sin excepción alguna", informa Ep.