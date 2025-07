«La beca ha supuesto para mí una gran oportunidad»

Lamyaa El Kaabi llegó a Valencia procedente de Marruecos en el año 2017, cuando tenía 12 años, y ese fue el primer curso escolar en el que sus resultados académicos no fueron excelentes. La dificultades para adaptarse a una nueva cultura y aprender el idioma le hicieron repetir curso, pero, al margen de ese traspiés, siempre ha sido una estudiante de Matrícula de Honor.

Así las cosas, cuando se encontraba cursando 2º de Bachillerato, tras haber descartado ya ser piloto de aviación por considerar que «para entrar en la carrera lo que se valoraba no era el esfuerzo, sino el aspecto económico», aplicó a las becas de grado de la Fundación «la Caixa» para poder estudiar odontología en la Universidad de Barcelona, donde acaba de cursar segundo.

«Estoy encantada. La carrera me gusta mucho y gracias a la beca no solo estoy estudiando odontología en Barcelona, sino que además no me he de preocupar de nada más que de estudiar, porque, junto a la ayuda que he recibido del Ministerio de Educación, puedo hacer frente a todos los gastos sin necesidad de trabajar, lo cual es un lujo».

Ese mismo agradecimiento es el que muestra Osiris García, quien, gracias al programa de becas de grado de la Fundación «la Caixa», está estudiando el doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas en la Universidad de Málaga sin tener que ser una carga económica para su familia.

«Para mí la beca ha supuesto una gran oportunidad, porque puedo estudiar lo que quiero de verdad, sin límite y sin que ello lleve a mi familia a tener que hacer un gran esfuerzo económico», indica este estudiante malagueño, quien reconoce que «sin esta ayuda, quizá hubiera estudiado lo mismo, pero me sentiría peor por la carga económica que ello supondría para mi familia y además hubiera perdido formación».

Y es que, como señala Osiris, aparte de una mensualidad de 750 euros, la beca ofrece una ayuda inicial para adquirir material y equipamiento informático, dotaciones complementarias para estancias internacionales, cursos de idiomas y un programa de formación en habilidades transversales, así como acompañamiento por parte de un mentor y un orientador académico, figuras que para ambos estudiantes son «muy útiles y ayudan mucho».

Asimismo, la beca permite a sus beneficiarios «sentirse miembros de una comunidad», según señala Osiris.

Y es que el programa promueve el contacto e interacción entre los becarios de una misma promoción, y ejemplo de ello es el encuentro que la Fundación «la Caixa» acaba de celebrar con los 50 becarios de grado de la convocatoria de 2023, entre los que se encuentran Lamyaa y Osiris, pero también con todos aquellos que han pasado por el programa de becas de grado durante sus cinco años de vida, que suman un total de 255 jóvenes.

En definitiva, gracias a todo este apoyo, tanto Osiris como Lamyaa están disfrutando mucho de su etapa universitaria, aunque por ahora ninguno de los dos tiene del todo claro hacia dónde quiere enfocar su carrera profesional.

«No sé a ciencia cierta qué haré, pero por ahora el mundo universitario y de la docencia me gusta mucho», revela él, mientras que ella, a corto plazo, desearía «hacer prácticas en algún otro país en el que la odontología esté muy desarrollada y ahorrar para poder estudiar un máster».

Abrir puertas al futuro

Sea como fuera, como aseguró el presidente de la Fundación «la Caixa», Isidre Fainé, durante el encuentro de becarios de grado de la convocatorio de 2023, «con el programa de Becas de grado abrimos las puertas del futuro a jóvenes con talento que sueñan con transformar su vida a través de la educación universitaria».

«Promovemos la equidad y la igualdad de oportunidades porque creemos en una sociedad en la que el esfuerzo y el potencial de cada persona brillen sin barreras. Sabemos que aprovecharán esta oportunidad y se convertirán en referentes y en futuros líderes para muchos otros», indicó Fainé, quien además compartió con los becados «las virtudes que caracterizan a un líder y que, según describió Homero en La Ilíada, son la justicia y el buen criterio; la sabiduría y el consejo; la sagacidad y la cautela, y el valor y la acción».