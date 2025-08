Un camarero asturiano explota contra la actitud de unos clientes británicos: "Intenta ayudar un poco, yo si voy a Inglaterra..."

El idioma puede ser una gran barrera en la comunicación. El no entenderse puede provocar problemas que alteren lo que pretendía ser un momento cómodo o simplemente puede hacer que no se llegue a solventar un problema que surja. En otras ocasiones y con un poco de interés por ambas partes se puede llegar al entendimiento, algo muy difícil cuando no se comparte idioma y no se hace ningún tipo de esfuerzo.

Algunos de los lugares en los que más conflictos se dan son los bares y restaurantes. Los turistas no conocen el idioma loco y los camareros muchas veces tampoco hablan otros más allá del suyo. El idioma para comunicarse más allá de los naciones en España suele ser el inglés. Sin embargo, hay veces que los trabajadores de la hostelería no lo dominan o simplemente no entienden alguna palabra. Un camarero asturiano desvela en un vídeo en su cuenta de TikTok, donde habitualmente sube contenido sobre Fórmula 1, lo que le ocurrió en una situación similar en la que acabó muy enfadado con los clientes.

El choque entre un camarero y unos turistas

"Os voy a contar lo que me pasó hoy atendiendo a unos clientes extranjeros porque la verdad es que es para mear y no echar gota", adelanta al inicio del vídeo. Contextualiza al inicio: "Siempre que viene alguien que no habla español al restaurante me toca ir a atenderlo y hoy no iba a ser menos". Todo comenzó de la manera habitual: "Fui yo con toda la normalidad del mundo a hablar con ellos y explicarles la carta, los fueras de carta...", afirma.

Tras ello ya le advirtieron de que tenían un problema: "Es que mi esposa es alérgica a no sé qué y me dijo una palabra un poco extraña", afirma. "Acabé deduciendo que era vinagre, pero porque me lo señalaron en la ensalada y lo di por hecho". Quiso cerciorarse de la alergia: "Le dije que si podría confirmarme que eso es así", señalando ese momento como el detonante: "Ahí ya me empezó a hablar de muy mala manera".

La denuncia del camarero

"Tienes que saber qué es eso", decían los clientes en inglés. Esto desató su indignación: "Oye, perdona, es que tú vienes aquí a un país que no es el tuyo, sin entender nada de español, yo estoy haciendo un esfuerzo por hablar contigo, que yo me puedo defender en inglés sin un nivel altísimo y tú me estás diciendo que eres alérgico a algo". Vuelve a incidir: "Yo te estoy preguntando por confirmar, más que nada por ti porque eres tú la que se va a poner a comer esa ensalada que lleva vinagre o no".

Pudo lograr su objetivo, no sin más tensión: "Al final acabé confirmándolo, pero me dijeron que no tenían que decirlo ellos". Ahí explota por completo: "Yo si voy a Inglaterra tengo que saber inglés, si voy a Francia tengo que saber francés... pero vosotros venís aquí y no tenéis que saber español, pues me molesta bastante", reflexiona mientras mira al tendido. Vuelve a su nivel de idioma: "Yo puedo defenderme ligeramente en inglés, puedo entender algo de francés, puedo entender algo de italiano si me habláis, pero hay palabras determinadas que por lo menos intenta ayudar un poco".

La nula ayuda de los clientes

"Yo si voy a Inglaterra, sé que no me vas a entender completamente lo que te diga en español, algunas palabras sí, pero si no lo entiendes voy a hacer todo lo posible por ayudar. Voy a ir con el traductor o voy a hacer lo que sea", afirma volviendo a comparar comportamientos. Eso no ocurre en España, según su experiencia: "Aquí parece que tienes que nacer sabiendo inglés y me molesta mucho, sobre todo por las formas", argumenta.

También hace autocrítica para terminar antes de dar el 'palo' definitivo a los turistas británicos: "Yo puedo reconocer que debería saber cómo se dice vinagre en inglés para trabajar en hostelería, pero sinceramente las formas me parecen terribles", concluye.