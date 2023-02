El cannabis ahonda la brecha entre los socios de Gobierno

El debate sobre legislar el uso del cannabis no es nuevo. Han sido numerosas las propuestas realizadas por diferentes partidos políticos pero ninguna ha fructificado. La última intentona tuvo lugar ayer en el Congreso, donde el PSOE y el PP rechazaronla toma en consideración de la Proposición de Ley de Esquerra Republicana (ERC) para regular el cannabis de forma «integral», es decir, tanto su uso terapéutico como recreativo.

Uno de los objetivos de la Ley era «despenalizar» el cannabis y considerarlo un medicamento al que se pueda acceder con receta médica. De esta forma, se legalizaría el consumo de marihuana en lugares donde se permite fumar tabaco, lo que incluiría la posibilidad de consumir cannabis en espacios al aire libre y en propiedades privadas. La diputada de ERC Marta Rosique recordó, según informó Europa Press, que el consumo de cannabis «ha sido, es y será una realidad, a pesar de que algunos pretenden esconderla debajo de la alfombra y de que intenten evitar el debate».

La propuesta especificaba que solo se podría acceder al cannabis que se cultive en casa o vía asociaciones cannábicas sin ánimo de lucro. Así, establece que cada ciudadano podría tener un máximo de seis plantas en casa y producir un máximo de 480 gramos al año. Además, la Proposición de Ley también incluía recursos para combatir la adicción y aumentar la conciencia sobre los efectos negativos del consumo de marihuana. ERC también buscaba controlar el ciclo del cannabis, desde el cultivo, transporte, tenencia, consumo, comercialización y dispensación, para «acabar con las mafias que se han lucrado ante la falta de regulación existente hasta ahora».

Los socialistas, en boca de Alfredo Sancho Guardia manifestaron su rechazo por «mezclar el debate de la regulación terapéutica y recreativa del cannabis. Siempre hemos tratado desde el primer momento de no confundir los usos. No existe consenso con su proposición. Siempre hemos defendido que son dos debates distintos, uno va a ayudar a la calidad de vida de miles de pacientes que sufren dolor y el otro no». También criticó, según recoge la citada agencia, que la norma de ERC está «llena de inexactitudes, juicios de valor y contraindicaciones». «Legalizar el uso recreativo del cannabis situaría a España al margen de las políticas de países de nuestro entorno y en contra del derecho internacional y la Constitución», añadió el socialista.

En la misma línea, el diputado del PP Eduardo Carazo apostilló que el cannabis es «una de las drogas más consumidas en España. Un 15 por ciento de jóvenes entre 16 y 24 años ha consumido cannabis en los últimos 12 meses. Y unas 600.000 personas tienen consumos problemáticos».

Sin embargo, los socios de Gobierno de Sánchez optaron una vez más por separarse de los socialistas. De hecho, en los últimos dos años se han presentado tres proposiciones de Ley en el Congreso para regular el uso terapéutico y recreativo del cannabis, todas muy similares. La primera de ellas, de Más País, fue tumbada en octubre de 2021 ante el rechazo de PSOE, PP y VOX. La de Unidas Podemos aún no se ha debatido pese a ser presentada en fechas similares. Así, Lucía Muñoz Dalda, de Unidas Podemos, defendió «que es mejor ordenar que prohibir», parafraseando unas declaraciones del portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, en 2011 cuando su Gobierno vasco reguló los clubes de consumidores.

Ante la negativa del PSOE a tramitar ahora esta regulación en el Congreso, la diputada de Unidas Podemos subrayó que se está produciendo un «ejercicio de equilibrismo» por parte de los grupos que se oponen, como sus socios de Gobierno, los socialistas. Muñoz Dalda, al igual que ERC, ha afirmó que, con la legislación actual, el consumo de cannabis «no ha dejado de aumentar y la percepción del riesgo no ha dejado de disminuir. El enfoque prohibicionista es básicamente ineficaz», sentenció.

¿Se han fumado un porro?

Por su parte, Guillermo Díaz, de Ciudadanos, también se mostró partidario de la regulación debido al carácter «liberal» de su formación: «Somos liberales, votamos a favor del individuo y su libertad. Somos representantes de los españoles, no sus tutores». Además, preguntó al hemiciclo sobre lo normalizado que está el cannabis en la sociedad española: «¿Cuántos de ustedes no han fumado porro? Si son sinceros, sabrán que la única sobredosis posible votando en contra de la regulación es la de la hipocresía».

Desde Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo se ha mostrado a favor de la legalización: «Esta ley viene a poner racionalidad. Ya es hora de que se produzca una normativa clara sobre el cannabis. La actual regulación de prohibición no es de recibo. Esta propuesta es oportuna y necesaria. Ya es hora de que podamos abordar esta cuestión y se le dé una solución lógica, ordenada y democráctica». Desde el PNV también se mostraron favorables a la regulación.