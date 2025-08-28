La carta de despido le acusaba de llevar porros y al perro: acaba indemnizado con 104.000 euros por improcedente

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha emitido un fallo trascendental al declarar improcedente el despido disciplinario de un trabajador. El empleado, con una trayectoria de más de dos décadas en la empresa, fue despedido el 14 de octubre de 2023 tras una serie de acusaciones presentadas por la compañía. La empresa argumentaba supuestas infracciones que incluían un enfrentamiento con un compañero, introducción de un perro en las instalaciones y tenencia de hachís durante una inspección policial.

La decisión judicial enfatizó que el trabajador actuó en legítima defensa durante el altercado, considerando desproporcionada la respuesta empresarial. Como consecuencia, la compañía deberá optar entre la readmisión del trabajador o abonar una indemnización de 104.539,27 euros.

Análisis judicial del conflicto

Los antecedentes del caso revelan que el expediente disciplinario se inició el 19 de octubre de 2023, tras un supuesto enfrentamiento. Durante la vista judicial, se destacó la falta de claridad en las evidencias presentadas por la empresa. El análisis judicial reveló que el compañero involucrado estaba bajo los efectos del alcohol y había mantenido un comportamiento provocador.

La carta de despido señalaba que el trabajador permaneció más de una hora sin realizar sus tareas y portaba dos cigarrillos de hachís. La empresa argumentó que la pelea con su compañero constituía una grave infracción laboral. Sin embargo, el tribunal subrayó la ausencia de pruebas concluyentes que respaldaran tales acusaciones.

El veredicto estableció que la mera posesión de sustancias estupefacientes no era motivo suficiente para la rescisión laboral, especialmente cuando no se demostró que dicha tenencia afectara el desempeño profesional del trabajador.