Un cerrajero desvela la mejor forma de parar a los okupas: “Estamos jugando con muchísima ventaja”

La vivienda es el problema que más preocupa a los españoles, según las tres últimas encuestas del CIS. No ha abandonado el liderazgo del ranking desde el pasado mes de diciembre y esto se debe a múltiples motivos. El precio de compra, del alquiler, la oferta y también la okupación. Cada vez más personas tienen temor de que les okupen su casa al ver día tras día los casos que se van sucediendo. A veces los okupas se centran en grandes propietarios o pisos vacíos, pero en otras ocasiones no hacen distinción.

El mejor ejemplo de ello es el caso que se hizo público a principios de semana en Perales del Río. Una mujer okupó la vivienda a dos ancianos durante su visita al médico y solo la presión de los vecinos consiguió que fuera desalojada por los vecinos sin un largo proceso judicial. Ante esta oleada de casos varios expertos en la materia están utilizando las redes sociales para alertar sobre la mejor forma de proceder para solventar y prevenir los casos.

Respecto a la mencionada prevención, Dismaur, una empresa de cerrajería, ha compartido un vídeo en TikTok con la mejor técnica para parar a los okupas y también a los ladrones que puedan entrar en tu vivienda cuando hayas salido por algún motivo.

Esta es la mejor forma de prevenir la entrada de okupas

El lugar más sencillo para la entrada de okupas es la puerta y su protección puede ser clave. "El primer paso para proteger nuestra puerta de cualquier tipo de robo es ocultar cualquier tipo de información que pueda obtener de nuestra cerradura", afirma este cerrajero. Posteriormente, explica su afirmación con un ejemplo: "En este caso, podemos ver que esto es un embellecedor y que esto es un bombín 'amig'. Alerta sobre lo que ocurre al verse: "Está expuesto a cualquier ataque de habilidad, yo aquí puedo trabajar lo que sea".

¿Cómo ocultar el bombín de la puerta?

Este cerrajero pide añadirle a la cerradura un escudo de seguridad que enseña en el vídeo: "Aparte de protegerlo de ataques físicos, también lo protege de adquirir cualquier tipo de información". Concluye su vídeo resaltando esto último: "Puesto esto, el ladrón no sabe que cilindro hay detrás y ya estamos jugando con muchísima ventaja".

En un segundo vídeo explica cuál es la ventaja: "Si no sabe la marca que es, no puede usar llaves de impresioning, llaves de bumping y no puede hacer ningún tipo de ataque". Resalta lo que ocurriría de hacerlo: "El escudo nos va a ayudar a que cualquier ataque físico no le llegue al cilindro". El cilindro es clave para permitir la apertura de la puerta y permitir su apertura.

¿Puede un inquilino cambiar la cerradura de la vivienda?

Uno de los tipos de okupas más de moda son los inquiokupas, que son aquellos que después de alquilar durante unos meses, dejan de pagar la renta sin marcharse. Ante ello surge la duda de si los inquilinos pueden cambiar la cerradura. Fotocasa da la respuesta sobre esto: "El cambio de cerradura es sinónimo de protección en la vivienda, una vía que le permite al inquilino velar por la seguridad en su propia casa. Por lo tanto, sí, el inquilino tiene derecho a cambiar la cerradura de su vivienda, aunque esta sea alquilada, siendo el responsable del coste de la modificación del bombín".