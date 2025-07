Ni cerveza ni café: un camarero explica la bebida que más beneficio da a los bares

Los precios de los bares. Un debate con una certeza: tienen que aparecer en la carta de forma visible y con el IVA ya añadido. El resto ya es completamente subjetivo, cada bar es libre de establecer los precios que considere oportunos. En los últimos años han subido considerablemente, especialmente desde la pandemia, que supuso un antes y un después. Ya en los años previos habían crecido, con precios muy alejados del inicio del siglo.

Los establecimientos colocan los precios en función del beneficio que quieren obtener porque no todos les cuestan lo mismo a ellos. Tradicionalmente se ha pensado que el café o la cerveza son los más rentables puesto que sus costes son mínimos, pero nunca se ha sabido con claridad. La eterna duda ha sido resuelta por un camarero un podcast llamado 'Rompiendo Esquemas' que ha sido compartido en TikTok, red social donde este trabajador de la hostelería suma más de 861.700 seguidores.

¿Qué es lo que más beneficio deja en un bar?

Esa fue la pregunta realizada por el entrevistador y el conocido camarero respondió directo: "Es un clásico, pero es el alcohol, está claro". Antes de explicar los motivos rompió un extendido mito: "Dicen lo típico de un café, que si te cuesta diez céntimos...", señala. Es cierto que sale muy barata su producción, pero los beneficios no son excesivos. Explica el precio que tendría que tener el café para ser realmente rentable: "Si yo lo vendiera a siete euros si le sacaría beneficio, pero al final lo vendes a un euro y poco".

Explica por qué no es del todo rentable como otras bebidas: "Entre que la gente está una hora solo ese café, el tiempo que está allí y te chupa el internet, lavas ese plato y ese vaso, tienes que estar una hora pendiente de atenderlo o no...". Explica que, sin contar esto, sí es rentable: Ese café, lo que te suelta la bolsa y los cafés que sacas dices 'me ha costado 20 euros, he sacado 100 cafés, son 200 euros, he multiplicado por 100', pero al final no es ese el coste real porque te ha costado más allá".

Este es el motivo del gran beneficio

Este camarero desvela la razón por la que el alcohol da más dinero a los bares: "Si que es verdad que en el licor, según al precio que lo tengas...". Lo desarrolla con un ejemplo: "Si compras una botella de whisky a 20 euros, con dos o tres cubatas ya la tienes". El beneficio es mucho más rápido. Va más allá: "Si sacas 10 o 12 lo multiplicas por mucho y muy rápido". Estas bebidas suelen ser las más caras junto a los mojitos y otro tipo de combinados, pero estos necesitan más elaboración.

Un camarero viral

Su vídeo más famoso en redes sociales es simulando un servicio y alcanza los 8,7 millones de visualizaciones en TikTok. Aparece con una bandeja sirviendo a una mesa cuando desde otra le piden que si les puede tomar nota. Les dice que esperen un segundo, pero se encuentra con esta frase: "Es que tengo prisa". Reacciona tirando la bandeja al suelo y atendiendo inmediatamente a la mesa: "Si tienes prisa entonces sí, dímelo, que pensaba que no tenías prisa". Un toque de humor para reflejar el sentir de los camareros ante las acciones de los clientes.