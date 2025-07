Un anciano pide un refresco en un bar en plena ola de calor y recibe esta respuesta del camarero: “Empatía cero”

El calor nos puede jugar a todos una mala pasada. Cuando se pasea por la calle en horas centrales los días de mucho calor pueden darse algunos contratiempos más allá de la simple molestia por las altas temperaturas. Ya sea por haber comido poco, por un esfuerzo excesivo o simplemente por no tener las defensas a un nivel adecuado se puede acabar sufriendo de manera incluso grave, llegando al golpe de calor en los peores casos.

Cuando uno se empieza a encontrar mal, la solución puede ser simple y puede llegar a bastar con tomar algún refresco o bebida azucarada para recuperarse.Jesús Soriano, conocido en redes sociales por su cuenta de 'Soy Camarero' en 'X', publicó un cruce de comentarios a causa de una situación similar a la mencionada, que ha generado un gran debate en redes sociales. El tweet supera las 66.000 visualizaciones y los 1.000 me gustas. Todo ocurrió cuando una persona mayor entró a pedir un refresco.

La situación con un anciano en un bar

La primera de las dos fotografías que componen la publicación es una reseña en internet de tan solo una estrella. El comentario comienza explicando la situación: "Estábamos en el local, cierran a las 13 horas, eran las 13:14 y le han negado una Fanta de limón a un señor mayor". Pese a que se había superado la hora de cierre, el establecimiento todavía no había cerrado sus puertas. Aunque pueda parecer una hora extraña para cerrar un bar, hay algunos cafés que solo abren por la mañana.

Montse, autora de la reseña no comprende lo ocurrido y apunta directamente hacia los trabajadores: "Entiendo que según su horario debían estar cerrados, pero si seguían abiertos y con gente en el local,me parece una falta de empatía no querer venderle un refresco a un señor mayor en plena ola de calor". Las personas mayores son especialmente vulnerables ante las altas temperaturas y las notas fueron claras: "Comida: 1. Servicio: 1. Ambiente: 1".

La contundente respuesta del bar

Lejos de quedarse callados, los dueños respondieron a la reseña dando su versión de los hechos, incluyendo partes anteriormente ignoradas o desconocidas: "Hola Montse para aclarar, al señor se le ofreció la Fanta de limón para llevar y fue él quien decidió no aceptarla. Nuestro horario de atención finaliza a las 13 horas (como mencionas bien). Aunque vosotras aún permanecíais en el local, ya estábamos cerrados".

También respondieron a las acusaciones de falta de empatía: "Lamentamos que se hable de la falta de empatía cuando permanecer dentro del establecimiento 14 minutos después del cierre, también podría considerarse una falta de consideración hacia el personal. Un saludo". El autor de la publicación lanzó una pregunta junto con ambos textos: "¿A quién le falta la empatía?". Los comentarios van en ambos sentidos, pero muchos se posicionan de lado del establecimiento.

Algunos comentarios eran muy claros: "La gente solo tiene derechos, nunca deberes, como para exigir empatía...". El tono con los clientes se iba elevando según avanzaban los mensajes: "En plena ola de calor lo mejor es estar en tu casa, en el hotel, la piscina o donde sea, menos entorpeciendo un horario de cierre de servicio. No se negaron, se la dieron para llevar; hay que tener cara para molestar a los trabajadores, que es lo que pasa cuando les pisas su horario". "Los que trabajamos en hostelería también sufrimos esa ola de calor y por parte del cliente empatía cero". añadía otro usuario.