Ceuta pide auxilio a Andalucía ante su falta de psiquiatras

La Delegación del Gobierno en Ceuta ha confirmado que los cuatro psiquiatras que tiene en plantilla el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) se encuentran de baja, por lo que la atención psiquiátrica será asumida por profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En declaraciones a los periodistas, la delegada del Gobierno, Cristina Pérez, ha confirmado la denuncia realizada hoy por el Sindicato Médico ante la ausencia de estos profesionales y ha señalado que mientras se restablece el servicio, la atención psiquiátrica será asumida por profesionales del SAS y una clínica privada de Algeciras (Cádiz) mediante un contrato de emergencia, informa Efe.

Las manifestaciones de la delegada del Gobierno se han producido después de que el Sindicato Médico de Ceuta haya calificado de "intolerable" que se "juegue" con la salud mental infantojuvenil al no disponer de psiquiatras en activo en el Ingesa, ya que los profesionales que integran esta unidad se encuentran de baja médica, una de ellas por maternidad y el resto por incapacidad temporal.

Cristina Pérez ha declarado a los periodistas que el SAS asume las urgencias "vía telemática" desde la provincia de Cádiz, donde se atenderá a pacientes ceutíes de forma telemática, en contacto directo con el Hospital Universitario de Ceuta.

Esta semana, es el Hospital de Puerto Real (Cádiz) el encargado de asumir esta labor y se ha establecido un sistema rotatorio con otros hospitales andaluces para asegurar la continuidad del servicio.

Cristina Pérez también ha anunciado un contrato de emergencia con una clínica de Algeciras para atención presencial, el cual se espera que pueda ser firmado "en breve" y que cubrirá todos los gastos de desplazamiento y asistencia necesarios para que los pacientes ceutíes puedan ser atendidos fuera de la ciudad mientras se restablece el servicio local.

La delegada del Gobierno ha recordado que el déficit de profesionales en salud mental no es exclusivo de la ciudad, ya que en Andalucía "faltan 88 psiquiatras", señaló como ejemplo. "No hay profesionales disponibles que quieran firmar un contrato con el Ingesa de Ceuta. Nadie puede ser obligado a trasladarse a esta ciudad y las condiciones están reguladas legalmente, y si un profesional no acepta, no podemos forzarlo", ha remachado.

La Delegación ha hecho un llamamiento a la comprensión de la ciudadanía, a la vez que ha reconocido que la situación es "grave" pero también "imprevisible ya que cuatro bajas a la vez no se pueden prever", ha añadido.