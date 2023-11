El coeficiente intelectual más alto registrado: ¿Quién ostenta el récord?

En 1905, los eminente psicólogos Alfred Binet y Théodore Simon diseñaron un examen para evaluar las competencias verbales de los estudiantes, con la finalidad de identificar el "retraso mental". A medida que profundizaron en el análisis de la inteligencia, este examen fue perfeccionado para valorar otras destrezas como la atención, la memoria y la habilidad para solucionar problemas complicados. En 1916, la prestigiosa Universidad de Standford adoptó y estandarizó este examen para los alumnos estadounidenses. Aunque, a diferencia del examen de Binet-Simon, la prueba de Standford-Binet utilizó un único indicador denominado "cociente de inteligencia".

¿Cómo funcionan las pruebas de inteligencia?

Desde entonces, el cálculo de la inteligencia humana se ha ido modernizando, globalizando y concretando, especializándose en diferentes grupos poblacionales e incluyendo la evaluación de otras muchas áreas que también tienen su impacto en las capacidades cognitivas de un ser humano. Cuando los resultados de estas pruebas se colocan en un gráfico, siempre obedecen a un mismo dibujo en una “curva de campana”.

Esto significa que la zona central de la tabla es donde se encuentran la mayor parte de las personas, mientras que se va achatando a los lados. A medida que la pendiente se va haciendo más y más baja, nos vamos acercando a aquellos individuos que han obtenido unos resultados muy alejados del promedio. Es decir, a aquellas personas que han obtenido un coeficiente intelectual extremadamente alto y uno extremadamente bajo.

La mayor parte de la población se sitúa entre los 85 y los 115 puntos. Si una persona obtiene una puntuación inferior a los 85 puntos, se considera que está por debajo del promedio; y si obtiene más de 115, entonces se considerará que está por encima del promedio. Cualquier valor superior a los 130 puntos de cociente intelectual se considera una inteligencia excepcional. Y cualquiera que se sitúe por encima de los 160 puntos es lo que conocemos como un genio.

¿Quién tiene el coeficiente intelectual más alto?

Considerado como uno de los genios más brillantes que haya existido, William James Sidis es el estándar de referencia para los niños prodigio. Se dice que podía leer el periódico a los 18 meses y asistió a la Universidad de Harvard a la temprana edad de 11 años, graduándose a los 16. Es autor de varios trabajos académicos, incluyendo la creación de un lenguaje construido en el Libro de Vendergoord a los 8 años y The Animate And The Inanimate, en el cual discute temas de cosmología, la posibilidad de revertir la segunda ley de la termodinámica y predice la existencia de agujeros negros.

Puede que William James Sidis fuese el hombre más inteligente de la historia Muy Interesante

En Psychology For The Millions, Abraham Sperling comparte que Helena Sidis, la hermana de William, le reveló que "pocos años antes de su fallecimiento, su hermano Bill realizó una prueba de inteligencia con un psicólogo". Sperling comenta que la calificación de William Sidis "fue la más elevada jamás registrada”, ya que, según el autor, “su coeficiente intelectual estaba entre 250 y 300". Sin embargo, estas declaraciones siempre han sido muy discutidas y, lo cierto es que no hay manera de corroborarlas.

Por eso, y si nos ceñimos a mediciones fidedignas, podemos destacar el caso de Marilyn vos Savant; quien es -de acuerdo con el Guinness World Records- la persona con el coeficiente intelectual más alto jamás registrado. Destacamos el caso de Vos Savant porque el comité de los récords Guinness ha probado sobradamente su honestidad, así como la seriedad de sus mediciones. Y de acuerdo a Guinness World Records, la puntuación que obtuvo Marilyn fue de -nada más y nada menos- que de 228 puntos.

Imagen del perfil de la cuenta de Twitter de Marilyn vos Savant, la persona que ha obtenido el coeficiente intelectual más alto del mundo | Fuente: Twitter La Razón

Aun así, es complicado saber si Marilyn vos Savant todavía merece el título. En 1989, la organización Guinness World Records dejó de evaluar esta categoría porque, según ellos, las pruebas de coeficiente intelectual no son bastante confiables. Y desde entonces, ha habido otras mediciones más o menos fiables que podrían igualar e -incluso- superar a la puntuación obtenida por Marilyn Vos Savant. Tal es el caso, por ejemplo, de Terence Tao; quien tiene un cociente intelectual estimado entre los 225 y los 230.

Conocido como "el Mozart de las matemáticas", Terence Tao es un matemático que ejerce en las disciplinas del análisis armónico, ecuaciones en derivadas parciales, combinatoria, detección comprimida, teoría analítica de números y teoría de representación, entre otros campos. Publicó su primera disertación a la edad de 15 años, se graduó con una doble titulación a los 16 años y se convirtió en profesor universitario a la temprana edad de 21 años.

Recibió el Premio Salem en 2000, el Premio Bôcher en 2002, el Clay Research Award en 2003, el premio Levi L. Conant de la American Mathematical Society en 2005, y el premio SASTRA Ramanujan por sus contribuciones al análisis, incluyendo su trabajo sobre la conjetura de Kakeya y sobre los mapas de ondas. Además, fue el receptor más joven de la prestigiosa Medalla Fields (considerada como el Nobel de las matemáticas) en el año 2006, y un mes después obtuvo una Beca MacArthur.

Terence Tao, a los 10 años, junto al matemático Paul Erdos en la Adelaide University commons.wikimedia

Algunas fuentes sostienen que su coeficiente intelectual se sitúa en 225, mientras que otras sugieren un índice de 230, lo que potencialmente colocaría a Terence en el peldaño más alto en cuanto a coeficiente intelectual, superando la puntuación de Marilyn Vos Savant. No obstante, estas afirmaciones aún carecen de validación oficial. El propio Terence ha expresado sus críticas hacia la confiabilidad del coeficiente intelectual como reflejo fidedigno de la inteligencia humana.

Tanto Marilyn Vos Savant como Terence Tao están vivos, por lo que cualquiera de ellos podría tener el coeficiente intelectual más alto del mundo y, por ende, de la historia (la medición del coeficiente intelectual es bastante reciente, por lo que comparar la inteligencia de personajes históricos como Da Vinci, Newton o Einstein con la de hoy es difícil). Sin embargo, es esencial recordar que el coeficiente intelectual es un método muy cuestionado para medir la inteligencia y no la define por completo.