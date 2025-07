El Comité de Huelga convoca formalmente la segunda jornada de huelga contra el borrador de Estatuto Marco para el 3 de octubre

El Comité de Huelga formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha comunicado formalmente a la Administración la convocatoria de la segunda jornada de huelga nacional para el próximo 3 de octubre en el marco de las movilizaciones por un estatuto propio del médico y del facultativo.

Así lo ha trasladado por escrito tanto al Ministerio de Sanidad como al Ministerio de Trabajo, recordando que a este paro está convocado todo el personal sanitario del Grupo A1 del Sistema Nacional de Salud, médicos y facultativos de todo el Estado español a quienes sea aplicable directa o supletoriamente la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, despejando las dudas que surgieron para la convocatoria del pasado 13 de junio y que pretendían entorpecer el derecho a la huelga de los profesionales.

La convocatoria de esta segunda jornada de huelga se produce tras comprobar que, si bien la última propuesta del ministerio contiene algunas mejoras negociadas con el Comité de Huelga, a las que éste no va a renunciar, durante este mes de julio el ministerio no ha llevado a cabo ningún nuevo acercamiento con los convocantes del paro indefinido. Por otra parte, además, el desarrollo de las reuniones programadas del Ámbito de Negociación ha constatado que Sanidad no tiene voluntad de avanzar en las principales reivindicaciones del colectivo médico y facultativo.

Esta segunda convocatoria de paro nacional forma parte del calendario de movilizaciones por un estatuto propio que el Comité de Huelga anunció para los próximos meses, que incluyen contactos con representantes políticos nacionales y europeos, acciones jurídicas, campañas informativas y concentraciones y manifestaciones de profesionales y representantes sindicales.