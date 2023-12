Cómo curar las heridas y cortaduras producidas por un cuchillo

Los accidentes domésticos son más frecuentes de lo que parecen. Pelando una manzana, cortando la comida o partiendo una nuez, puede irse el cuchillo de las manos y producirnos una punción, cortadura o herida no solo molesta, sino que también puede ser penetrante y provocarnos algo más que una hemorragia. Para evitar males mayores, debemos tener conocimientos de primeros auxilios o al menos saber cómo actuar al respecto.

En primer lugar, hay que distinguir entre cortadura o punción. La cortadura es una ruptura o abertura en la piel. También llamada laceración, puede ser profunda, lisa o mellada y estar más cercana a la superficie de la piel o afectar a los tejidos más profundos, mientras en casos más profundos, puede afectar a los tendones, músculos, ligamentos, nervios o huesos.

Por su parte, la punción es una herida hecha con un objeto puntiagudo como un clavo, cuchillo o un diente afilado, y es más común que solo afecten a la superficie de la piel. Obviamente, sus síntomas van desde el dolor hasta el problema con el movimiento o sangrado.

Debemos tener cuidado con estas heridas, pues en algunos casos, pueden ser propensas a que se infecten, sobre todo si dejamos la herida abierta o si el objeto con el que nos hemos pinchado haya estado lleno de suciedad.

En caso de cortaduras o punciones menores, podemos tratar las heridas en casa, basta con tener conocimiento sobre primeros auxilios y el material determinante para la cura. Así, debemos lavar las manos con jabón o con un limpiador antibacteriano para prevenir una infección, luego lavar completamente la herida con agua y después usar la presión directa para detener el sangrado. Por último, aplicar un ungüento antibacteriano y un vendaje limpio que no se pegue a la herida.

Así, independientemente de la herida, no debemos infravalorarla. No debemos suponer que una herida menor esté limpia porque no se pueden ver desechos ni suciedad, ni tratar de limpiar una herida que sea muy extensa, especialmente después de que el sangrado esté bajo control.