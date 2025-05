Cómo limpiar los pulmones: siete técnicas para mantenerlos sanos de forma natural

Los pulmones son órganos vitales para el cuerpo humano, especialmente para el sistema respiratorio. Son encargados del intercambio de gases entre el aire y la sangre. Situados en la cavidad torácica, están protegidos por las costillas y separados por el corazón y otras estructuras del mediastino. Su función principal es absorber oxígeno del aire inhalado y eliminar dióxido de carbono, un desecho del metabolismo celular, a través de la exhalación. Están formados por una compleja red de bronquios, bronquiolos y millones de alvéolos, donde ocurre el intercambio gaseoso.

Su correcto funcionamiento es esencial para mantener el equilibrio ácido-base y proporcionar oxígeno a todo el organismo. Su salud es clave, pero puede verse afectada cuando los pulmones están expuestos a cualquier tipo de contaminación. La buena salud respiratoria depende de si el cuerpo puede o no eliminar efectivamente la mucosidad de los pulmones y las vías respiratorias. A día de hoy no existen medicamentos ni tratamientos para limpiar los pulmones cuando la salud no es la adecuada.

Sin embargo, hay una serie de técnicas naturales que pueden ayudar a eliminar el exceso de mucosidad de los pulmones y mejorar la respiración. Han sido reveladas por la profesora Alana Biggers de la Universidad de Ilinois en Chicago en un artículo compartido en la revista 'Medical News Today'.

Siete formas naturales de limpiar los pulmones

Terapia de vapor: Como su nombre indica, consiste en inhalar vapor de agua para abrir las vías respiratorias para ayudar a que los pulmones drenen la mucosidad. El vapor agrega calor y humedad al aire, lo que provoca una mejora en la respiración. Además, el efecto es inmediato. Esta técnica es efectiva para aliviar el dolor de garganta, reducir la mucosidad y es beneficioso tras estar en un ambiente contaminante.

Tos controlada: Esta técnica afloja el exceso de mucosidad en los pulmones y lo envía a través de las vías respiratorias, lo que limpia los pulmones. Es una forma de expulsar naturalmente las toxinas acumuladas.

Drenaje de mucosidad desde los pulmones: Este truco implica acostarse en distintas posiciones para eliminar la mucosidad de los pulmones a través de la gravedad. Hay tres posturas: sobre la espalda, sobre el pecho o de lado. En todas se debe aplicar el patrón 1:2 de respiración que consiste en inhalar lentamente por la nariz y exhalar por la boca. Cada exhalación debe durar el doble de tiempo que la inhalación.

Hacer ejercicio: El ejercicio provoca que los músculos trabajen más, lo que aumenta la frecuencia respiratoria del cuerpo y resulta en un mayor suministro de oxígeno a los músculos. También ayuda a la circulación al hacer que cuerpo elimine el exceso de dióxido de carbono que produce al hacer ejercicio más eficientemente. Una vez se haga ejercicio de forma regular, el cuerpo comenzará a adaptarse.

Tomar té verde: Esta bebida tiene muchos antioxidantes que pueden ayudar a reducir la inflamación en los pulmones. Los antioxidante pueden llegar a proteger el tejido pulmonar ante los efectos nocivos de la inhalación de humo.

Ingerir alimentos (y especias) antiinflamatorios: Al reducir la inflamación, se alivian los síntomas. Algunos de ellos son los siguientes: cúrcuma, vegetales de hoja verde, cerezas, arándanos, aceitunas, nueces, frijoles y lentejas.

Percusión torácica: También sirve para eliminar el exceso de mucosidad de los pulmones. Se debe utilizar la mano ahuecada (en forma de una taza) para golpear rítmicamente la pared torácica y así expulsar la mucosidad atrapada en los pulmones. Se puede combinar con el drenaje anteriormente explicado.

La importancia del estilo de vida

Estas técnicas explicadas no son un milagro y no sirven de nada si no se sigue un estilo de vida saludable. Los esfuerzos en el caso de los pulmones se deben centrar en la eliminación de toda la contaminación posible. No se debe intentar hacer tomando medicamentos que no están certificados ni recetados. Para lograrlo, se deben afrontar tres aspectos básicos: