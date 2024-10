Cómo secar la ropa en invierno para que no huela a humedad

Lo que conlleva poner una lavadora, es de las cosas que más tiempo quita. Las tareas del hogar es lo que menos quiere hacer una persona después del trabajo, pero aun más cuando al acabar te das cuenta que la ropa no queda como uno quiere. Ahora en invierno, con las intensas lluvias, la ropa tarda mucho más tiempo en secarse. Además, en las prenda queda un olor a humedad muy desagradable, que cuesta mucho quitar.

Por eso, secar correctamente la ropa, de forma rápida y sencilla, es la clave para que esta tarea no se vuelva un auténtico infierno. De hecho, muchos de los consejos a seguir tienen mayor eficacia en esta época del año. Con estos trucos, tus coladas se agilizarán y el mal tiempo no será impedimento para que tus prendas queden limpias, secas y sin olor. Si no tienes secadora en casa, te resultarán muy útiles.

Los trucos que dejarán la ropa seca y sin olores

Los días invernales nos regalan días grises y húmedos. La cosa se complica cuando tienes que tender la ropa. Aunque las secadoras solucionan mucha parte del trabajo, las personas que no tienen una en su hogar, se ven en la situación de esperar, incluso varios días para poder secar la ropa. Sin embargo, aquí van algunos consejos dónde esto ya no supondrá un impedimento.

No cargues demasiado la lavadora . Al meter menos prendas, no sólo saldrán más limpias sino que también menos mojadas.

. Al meter menos prendas, no sólo saldrán más limpias sino que también menos mojadas. Hay que tender de inmediato . Se recomienda colgar la ropa nada más finalizar la lavadora, para evitar que recojan el olor a humedad al permanecer tanto tiempo mojadas. Además, escúrrelas bien del exceso de agua tras el lavado, o manualmente o usando ciclos de lavado cortos para un centrifugado rápido.

. Se recomienda colgar la ropa nada más finalizar la lavadora, para evitar que recojan el olor a humedad al permanecer tanto tiempo mojadas. Además, escúrrelas bien del exceso de agua tras el lavado, o manualmente o usando ciclos de lavado cortos para un centrifugado rápido. Tender en el interior del hogar . Hay que dejar la ropa tendida en un lugar ventilado o en el lugar con menos humedad. El salón puede ser buena opción , ya que es donde mejor se mantiene una temperatura estable durante todo el día. El tendedero debe ser grande para que se cuele aire entre las prendas. Además, en las filas de fuera cuelga las más pesadas, para que se sequen mejor.

. Hay que dejar la ropa tendida en un lugar ventilado o en el lugar con menos humedad. , ya que es donde mejor se mantiene una temperatura estable durante todo el día. El tendedero debe ser grande para que se cuele aire entre las prendas. Además, en las filas de fuera cuelga las más pesadas, para que se sequen mejor. Los radiadores son un buen aliado . No hay que abusar de ellos, ya que sólo se recomienda a aquellos hogares que no tengan ventilación. Sin embargo, no debemos colocarla encima ellos, sino situar la ropa cerca usando sillas o percheros.

. No hay que abusar de ellos, ya que sólo se recomienda a aquellos hogares que no tengan ventilación. Sin embargo, no debemos colocarla encima ellos, sino situar la ropa cerca usando sillas o percheros. Utiliza el congelador . Un truco poco convencional, pero que funciona. Coloca la prenda dentro de una bolsa hermética de congelado y colócala dentro durante un par de horas. Después, sácala y estará lista para planchar.

. Un truco poco convencional, pero que funciona. Coloca la prenda dentro de una bolsa hermética de congelado y colócala dentro durante un par de horas. Después, sácala y estará lista para planchar. Usa una toalla gruesa. Cuando lavas sábanas o edredones, introduce una toalla gorda para que absorba más agua y humedad que el resto. De esta forma, acabarán secándose antes.

La técnica japonesa para tender la ropa

Los asiáticos siempre se encuentran en una posición adelantada al resto del mundo, en cuanto a encontrar soluciones a los problemas. En este caso, los japoneses tienen varios trucos para secar la ropa dentro de casa, evitando los problemas de humedad. El primero de ellos es muy sencillo, pero hay que tener en cuenta que se necesitará más espacio de lo normal. Se necesita un paño de fibra para colocar la ropa encima sin que se amontonen. Después, solo se debe retorcer el paño, con fuerza, en las dos direcciones, y listo.

Otro gran invención, que quizá sea más curiosa, es colgar la ropa en forma de arcoíris. Tan sólo se deben sujetar las prendas más largas en el exterior y las más cortas en el interior.