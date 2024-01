Compañeros únicos

El hospital Universitario Poniente de El Ejido ha puesto en marcha con éxito una experiencia llena de alma. La han llamado "Tu mascota contigo". Se trata de que los pacientes ingresados en el final de su vida puedan ser visitados y despedirse de sus animales queridos en su habitación. Por supuesto, nos cuenta la impulsora del proyecto, Concepción Fuentes, entran con todas las garantías de salud y bienestar para todos. Los canes tendrán antes un reconocimiento veterinario exhaustivo, así como un baño y demás medidas sanitarias. Y sí, claro que se puede, queridos lectores, claro que será maravilloso para las personas que se van y tienen un mejor amigo peludo y fiel, poder hablarle, acariciarle, trasmitirle que no le abandona, que nunca lo haría, pero que se muere y no podrá volver a casa.

Será maravilloso para el humano y para el perro, porque los perros, con su inteligencia e instinto asombroso, perciben lo que es la muerte y no sufrirán la peor de las experiencias, la del abandono. Hace poco leí un post en Facebook, sin firma, que me hizo reflexionar. Decía así: “Si muero antes que mi perro dejen que vea mi cadáver. Él entiende la muerte, si siente mi muerte podrá llorarme. Si no vuelve a verme pensará que lo abandoné y seguirá esperando mi regreso. Si muero antes que mi compañero, déjenle despedirse de mí”.

Cuántos casos conocemos de perros que esperan a sus dueños en las carreteras, en las puertas de los hospitales o en los cementerios. Los que tratamos y queremos a los canes, que somos cada vez más en estas sociedades de soledad y desafectos humanos, vivimos una relación profundísima y única con nuestros animalitos. A mí personalmente mi perra me ha enseñado lo que es el amor incondicional de verdad, y no le puedo estar más agradecida. No todos los perros son iguales, pero si tú eres bueno con él, él será mejor aún contigo. Ojalá este ejemplo de El Ejido se generalice. Ojalá animalicemos el mundo.