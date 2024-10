Las CC AA desmienten a Sanidad: "No conocíamos el documento de consenso con criterios comunes para gripe y covid"

Esta mañana, antes de la reunión del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns), la ministra de Sanidad, Mónica García, declaraba que su ministerio estará "vigilante" con las CC AA para que "actúen en tiempo y forma" en la aplicación de un documento de consenso que establece criterios comunes de actuación en gripe y Covid-19.

El objetivo de este documento sería el de "evitar el caos que se vio el invierno pasado", con la saturación de los centros de salud y de las Urgencias por el aumento, previsible y esperable por la llegada del frio, de la demanda asistencial a causa de enfermedades respiratorias estacionales. "No nos vamos a resignar a que el colapso en urgencias sea parte del paisaje del invierno, queremos anticiparnos y actuar antes de que sea demasiado tarde", dijo García antes de entrar a la reunión.

Pero este documento, que figuraba en el orden del día de la reunión y que García ha sacado a colación en las últimas semanas como defensa ante las críticas de inacción ante la situación de personal deficitaria en la que se encuentra actualmente el Sistema Nacional de Salud, no era conocido por las comunidades autónomas, con las que la ministra asegura que su departamento ha trabajado "codo con codo" para valorar el riesgo de las infecciones respiratorias agudas y para aplicar las medidas de prevención y control de inmediato.

"Pura propaganda"

Así lo ha manifestado el consejero de Sanidad de Castilla y León y vicepresidente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), Alejandro Vázquez. "Realmente no nos ha pasado ningún documento, no conocemos ningún documento y una vez más este punto no es más que pura propaganda por parte de la señora García".

"La señora García tiene una obsesión enfermiza por invadir las competencias de las comunidades autónomas cuando realmente no ejerce sus propias competencias. Nosotros tenemos nuestros planes de contingencia perfectamente preparados y, por supuesto, que así fue el año pasado y así va a ser este año. No nos tiene que venir a decir exactamente qué es lo que tenemos que hacer", ha añadido.