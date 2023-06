¿Cuál es el mejor estilo musical para estudiar?

La música ha demostrado tener efectos beneficiosos para las personas en muchos ámbitos. Puede ayudarnos a dormir mejor, liberarnos del estrés o mejorar nuestro estado de ánimo. Pero no acaba ahí, ya que muchos estudios han demostrado que la música favorece nuestra capacidad de concentración y de memorización. De hecho, para algunas personas, trabajar en un entorno silencioso puede ser -incluso- contraproducente.

El silencio absoluto puede ser incómodo y aumentar la ansiedad, lo que a su vez reduce la capacidad de concentración. En estos casos, el sonido ambiente agradable de baja intensidad y frecuencia constante, como el sonido de la lluvia o el mar, puede ser una solución efectiva. No solo son capaces de bloquear otros sonidos menos amables para nuestros oídos, sino que también pueden ayudar a crear esa sensación de calma y relajación, perfecta para las largas horas de estudio y trabajo.

Si el sonido ambiente no es suficiente, la música puede ser una buena opción. Sin embargo, no cualquier tipo de música sirve. La música con letra, por ejemplo, puede causar muchas distracciones. En realidad, aquí sería conveniente matizar: la música con letra en un idioma que comprendamos puede causar muchas distracciones, porque el cerebro tiende a prestar atención a lo que está diciendo la canción y a cómo lo está diciendo.

Evidentemente, si escuchamos una canción en lengua mapuche o en cingalés, esto no debería ser un problema (para las personas que no conocen estos idiomas, claro). Aunque esto no quita que la música instrumental cause menos distracciones que la que tiene letra, por mucho que sea en un idioma que no comprendamos.

El sonido de la concentración

Hace unos años, la Facultad de Medicina de Stanford encontró que, de todos los géneros musicales que existen, el más adecuado para el estudio y la concentración es la música barroca. Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron la actividad cerebral de 10 hombres y 8 mujeres mediante una cámara de resonancia magnética, mientras escuchaban 8 sinfonías de un compositor inglés del período barroco tardío llamado William Boyce (1711 - 1779).

Al parecer, las hipercomplejas composiciones tan típicas de la Europa del siglo XVII colocan al cerebro en ese estado entre la relajación y el dinamismo, perfecto para la concentración y la memorización. Entre las conclusiones de este estudio, también se destacó que la máxima actividad cerebral se produjo durante un breve periodo de silencio entre los movimientos musicales.

Aunque la música barroca ha demostrado ser particularmente efectiva, es importante recordar que cada persona tiene preferencias únicas y que lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Por eso, es importante experimentar con diferentes opciones y encontrar lo que mejor funciona para cada persona.