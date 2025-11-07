Denuncian que EhBildu mira para otro lado ante el aumento de las agresiones sexuales en Pamplona

El alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, de EhBildu, se "ha puesto una venda en los ojos” ante el incremento de agresiones sexuales en Pamplona, después de que este grupo, Geroa Bai, Contigo Zurekin y el PSN hayan votado en contra de una declaración de los foralistas en la que se pedía una evaluación en profundidad de las causas de este problema.

“Las agresiones sexuales con penetración han aumentado un 77% en Pamplona durante el último semestre. Es una realidad que no podemos obviar y ante la cual no sirven de nada los discursos simplistas y reduccionistas, vengan de quien vengan. Hay que analizar la situación en profundidad porque solo así podremos encontrar soluciones reales, concretas y eficaces para revertir este problema. Lamentablemente, el equipo de gobierno y el PSN no lo ven de esta manera”, ha expresado la portavoz de UPN en el Ayuntamiento y presidenta del partido, Cristina Ibarrola.

Más allá de pedir esta evaluación en profundidad del problema, los foralistas han propuesto una serie de medidas que podrían aplicarse, como romper con las llamadas "zonas de confort delincuencial" –zonas donde personas con perfil delictivo reincidente se encuentran cómodas-; más dureza con los delincuentes reincidentes; mejorar la iluminación en determinados puntos de la ciudad; incrementar la instalación de cámaras; revisar los protocolos de actuación y prevención de la violencia sexual o la insistir en la educación y la sensibilización.