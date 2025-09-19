Desalojan una playa en Getxo por un artefacto

Buceadores de la Armada se han trasladado desde su base de El Ferrol (A Coruña) hasta Getxo (Bizkaia) para retirar un artefacto localizado esta mañana en la playa de Las Arenas, según han informado fuentes de la Armada a Europa Press.

Después de que a las diez y media de esta mañana un particular informara del hallazgo de un artefacto en al playa de Las Arenas, esta ha sido desalojada y perimetrada para que ninguna persona acceda a ella.

A la espera de la llegada del equipo completo de buceadores de El Ferrol, serán estos los que procedan a retirar el aparato sospechoso.