Un juez señala que un maltratador logró escaparse un rato a la playa cuando las pulseras telemáticas fallaron

El sistema de pulseras antimaltrato ha vuelto a quedar en entredicho tras un episodio insólito: un maltratador logró escaparse a la playa durante varias horas sin que se activara ninguna alerta. El caso, revelado por el magistrado Francisco Gutiérrez, pone de manifiesto fallos técnicos graves en los dispositivos de control telemático que deberían garantizar la protección de las víctimas de violencia de género.

Según el juez, el agresor se encontraba bajo vigilancia electrónica, pero el sistema no detectó su desplazamiento, ni emitió señales de proximidad ni riesgo. Este incidente se suma a una serie de irregularidades documentadas por el magistrado, que incluyen ubicaciones erróneas, desactivaciones voluntarias y alertas que no se activan cuando el agresor se acerca a la víctima.

Los problemas técnicos han generado situaciones críticas, donde la localización de los agresores se vuelve imposible y la protección judicial queda anulada. En algunos casos, los dispositivos han sido manipulados sin consecuencias, y la migración de datos defectuosa ha derivado en absoluciones y sobreseimientos judiciales.

Ante esta realidad, los tribunales han comenzado a adoptar medidas más restrictivas, como la prisión incomunicada sin fianza en casos de alto riesgo, para compensar la falta de fiabilidad del sistema.

El Ministerio de Igualdad ha intentado minimizar el impacto, asegurando que los errores afectan solo al 1% de los casos. Sin embargo, jueces y fiscales advierten que la problemática es más extensa y preocupante. La ministra Ana Redondo ha solicitado aclaraciones a la Fiscalía, reconociendo la complejidad del sistema y la necesidad de revisar el proveedor tecnológico.