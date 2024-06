Despídete del microondas: estos son los "grandes riesgos para la salud" de usar este electrodoméstico, según un experto

Los electrodomésticos son cruciales en nuestra vida, y prácticamente se han convertido en imprescindibles en nuestro día a día. Entre sus ventajas, aumentan la eficacia y contribuyen a un hogar más cómodo y seguro. Uno de los más utilizados es el microondas, con su versatilidad y eficiencia energética. No obstante, algunos expertos sugieren que debemos decir adiós a este electrodoméstico, por un curioso motivo que le haría nocivo para la salud.

Es bien sabido que los electrodomésticos facilitan tareas domésticas como cocinar, limpiar y lavar, permitiendo ahorrar tiempo y esfuerzo. Asimismo, muchos electrodomésticos modernos están diseñados para ser energéticamente eficientes, lo que ayuda a reducir el consumo de electricidad y agua.

En el caso del microondas, su ventaja más significativa es que calienta y cocina alimentos mucho más rápido que los métodos tradicionales, ahorrando tiempo. Es fácil de usar y permite calentar comidas preparadas o sobras con solo presionar un botón.

Asimismo, es un electrodoméstico con una gran versatilidad ya que permite descongelar, recalentar, cocinar y preparar una amplia variedad de platos. Y es que algunos estudios sugieren que el microondas puede preservar mejor los nutrientes en ciertos alimentos en comparación con otros métodos de cocción.

¿Es peligroso usar el microondas? Esto es lo que dice un experto sobre sus "efectos en la salud"

Se dice que su historia comenzó accidentalmente. Era 1945 cuando Percy Spencer, un ingeniero de Raytheon, notó que una barra de chocolate en su bolsillo se derretía mientras trabajaba con un magnetrón (un tubo de vacío que genera microondas para los radares). Esto llevó a experimentos adicionales y, en 1947, Raytheon lanzó el primer horno microondas comercial, llamado "Radarange".

Al principio, los microondas eran grandes y costosos, pero con el paso del tiempo, se han ido haciendo electrodomésticos más pequeños, asequibles y accesibles para los hogares, revolucionando la cocina moderna por su rapidez y eficiencia.

No obstante, ha habido un mito que ha perseguido al microondas durante las últimas décadas, y es que siempre se ha relacionado a sus ondas con el riesgo de cáncer. Esto ha sido desmentido por numerosos estudios, así como Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos siempre ha asegurado que la mayoría de los tipos de radiación no produce esta enfermedad ya que "no dispone de la suficiente energía".

Asimismo, el oncólogo Henri Joyeux, autor de 'Come bien hoy, vive mejor mañana', afirmó en una entrevista para Infosalus que el microondas "es un electrodoméstico que hay que emplear con moderación". Y es que tal y como asegura el experto en cáncer y nutrición, la modificación estructural que sufren los aminoácidos y que puede representar "ciertos riesgos, como cambios en los péptidos o las proteínas, haciendo que resulten más difíciles de absorber y provocando la aparición de algunos compuestos potencialmente tóxicos".

Su explicación se resume en que "en el microondas, los alimentos no se cocinan, en realidad, sino que se calientan, así que, si el producto no presenta una calidad adecuada desde el punto de vista bacteriológico, los gérmenes se desarrollarán, con los peligros que eso puede conllevar para tu salud".

"A todo esto hay que añadir que al calentarla en el microondas, la 'L-prolina' se convierte en 'D-prolina' que es neurotóxica y que, como también se ha observado, resulta perjudicial para el riñón y el hígado", agrega, haciendo referencia a que debemos utilizar otros electrodomésticos en su lugar, o al menos, usar el microondas de forma moderada.