Un detenido por la desaparición de la persona a la que le había tocado la lotería en un pueblo de Cáceres

Como consecuencia de la investigación iniciada el pasado mes de enero por la desaparición de un hombre en la localidad cacereña de Hinojal, en la mañana del día de hoy, agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la comandancia de la Guardia Civil de Cáceres han detenido a un varón en esta localidad por su presunta implicación en la desaparición del hombre, de 79 años, que desde mencionada fecha era buscado.

Se han realizado tres diligencias de entrada y registro, en las localidades de Cáceres e Hinojal, relacionadas con el caso, informa la Guardia Civil. La fase de explotación de la operación continúa abierta y las actuaciones están declaradas secretas.

El desaparecido, que aún no ha sido encontrado, es Vicente Sánchez Rivero, al que la Guardia Civil no ha dejado de buscarle desde que se denunciaron los hechos. La denuncia se interpuso el 30 de enero, después de que vecinos y familiares lo echaran en falta desde el sábado 27, la última vez que lo vieron. El hombre, una persona ordenada, de costumbres fijas y rutinarias, salió de casa sin móvil, se dejó la cama sin hacer y las puertas del corral abiertas, algo inusual en él. Era conocido por los vecinos que a Vicente le había tocado la lotería hace unos ocho años, y aunque la Guardia Civil no descarta que éste sea el motivo de su desaparición, se mantienen abiertas todas las hipótesis.

Se han realizado distintos operativos desde entonces, incluso con despliegue del equipo Pegaso de la Comandancia de Cáceres para un rastreo aéreo con el apoyo de un dron.