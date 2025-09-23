Detenido un tercer hombre por el homicidio de un joven de 21 años en Bilbao

La Ertzaintza ha detenido a un tercer joven por su presunta implicación en el homicidio de un varón de 21 años ocurrido el pasado domingo en Bilbao. Con esta detención, ya son tres los arrestados, todos ellos de origen latinoamericano y de 31, 28 y 21 años de edad.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, la primera detención se realizó el lunes por la tarde en Bilbao. La segunda se produjo esa misma noche en Getxo, mientras que el tercer implicado se entregó voluntariamente en la comisaría de la Ertzaintza en Bilbao.

La víctima, un joven marroquí, falleció en el hospital de Cruces tras haber sido apuñalado en el pecho durante un altercado ocurrido en plena vía pública. Los hechos ocurrieron sobre las 6:45 de la mañana del domingo, en la calle Fika del barrio bilbaíno de Soloetxe.

Antes de que se confirmaran las detenciones, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, hizo un llamamiento a la colaboración ciudadana para identificar y detener a los responsables. Aburto aseguró que el Ayuntamiento continuará trabajando, “pase lo que pase y cueste lo que cueste”, para mejorar la seguridad en la ciudad.