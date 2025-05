Los domicilios con empleadas del hogar tienen hasta mitad de noviembre para evaluar riesgos laborales de trabajadoras

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ha puesto este miércoles a disposición de los domicilios con empleadas del hogar 'Prevención10', la herramienta para evaluar riesgos laborales. Las familias tendrán hasta mediados de noviembre para llevar a cabo la evaluación.

Así lo han puesto de manifiesto desde el Instituto este miércoles en el acto de presentación de la herramienta, que ayuda a autónomos y a pequeñas empresas a cumplir con sus obligaciones preventivas y, a partir de ahora, a las empleadas del hogar. Al acto ha asistido la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Por su parte, Díaz ha destacado en la presentación de la herramienta que "el hogar también tiene que ser un lugar de trabajo seguro". Así, ha explicado que 'Prevención10' aporta "medidas concretas y razonables" para "eliminar" o "reducir" los riesgos laborales.

Igualmente, Díaz se ha referido a las mujeres que contratan en el hogar "no por un privilegio, sino por necesidad". "Y a ellas también les decimos hoy, nos dirigimos a ellas y les decimos que también no están solas. Esta herramienta también está hecha pensando en ellas. Y esto, como digo, no es un castigo. No es que les pongamos más trabas administrativas. Es justamente lo contrario. Es un apoyo. Es seguridad jurídica. Es acompañamiento público", ha asegurado.

Si bien, Díaz ha celebrado que la herramienta esté lista para evaluar los riesgos de las empleadas del hogar con dos meses de antelación. Si bien, ha reconocido que quedan "muchas tareas pendientes". En este sentido, ha nombrado el protocolo frente al acoso y la violencia en el trabajo doméstico en el que ha dicho que están trabajando "duramente", así como la guía técnica en materia de prevención.

Según han informado desde el Instituto, 'Prevención10' es un servicio público gratuito de asesoramiento en prevención de riesgos laborales que permite gestionar los riesgos laborales a las empresas de hasta 25 trabajadores.

Asimismo, esta herramienta han indicado que facilita el conocimiento sobre qué equipos de protección individual se deben proporcionar y sobre las características que deben reunir los equipos de trabajo que pongan a disposición de estas trabajadoras. Además, resuelve la obligación de informar a las personas trabajadoras, a las empleadas del hogar, sobre los riesgos de su puesto de trabajo y cómo prevenirlos.

"Y todo esto sin necesidad de tener conocimientos técnicos, sin complicaciones y sin costes económicos. Es un proceso que es guiado, es autoexplicativo y se completa a través de un cuestionario sencillo de la página web de 'Prevención10'", han explicado.

Habrá sanciones en caso de incumplimiento

Si bien, han advertido que se trata de una herramienta obligatoria. Así, se aplican seis meses después de este miércoles y hasta el 14 de noviembre para que los domicilios con empleadas del hogar evalúen los riesgos laborales de estas trabajadoras. En caso de incumplimiento, han advertido de que habrá sanciones.

Igualmente, los expertos que han desarrollado la herramienta, han expuesto que, además de las tareas propias del trabajo, recoge el trato con mascotas o los trabajos en régimen y a turnos. "Lo que hay que hacer es indicar las tareas que realizan las personas que trabajan en nuestro hogar y a partir de aquí el sistema automáticamente genera un cuestionario específico de evaluación de riesgos específico para nuestro hogar", han apuntado.

En el momento de desarrollar el cuestionario, han indicado que, cuando se detecta algún riesgo, el empleador tendrá que llevar a cabo una acción para corregirlo y en un plazo determinado. "Tendremos que indicar qué es lo que se va a hacer para solventar esta situación y también quién va a ser la persona responsable y sobre todo un plazo en el que nos tenemos que comprometer a llevar a cabo esa subsanación o esa mejora", han recalcado.

Finalmente, han precisado que "lo más habitual" es que las medidas sean sin coste, puesto que "la mayoría de ellas afectan a la propia organización del trabajo". Al finalizar el cuestionario, la herramienta va a generar un informe, en el que aparecerá la evaluación de riesgos y la programación de las medidas correctoras, con el plazo en el que se van a subsanar. Esta documentación va a estar a disposición de la parte empleadora, así como de las trabajadoras, que dispondrán de una copia.