El ministro de Trabajo de Japón responde al movimento #KuToo: “El uso de tacones en el trabajo es necesario”

Takumi Nemoto, ministro de Salud, Trabajo y Bienestar japonés, ha declarado durante una sesión parlamentaria realizada este miércoles que no apoyará la prohibición de los códigos de vestimenta que obligan a las mujeres a llevar tacones altos al trabajo: “Creo que está dentro de lo que se considera comúnmente necesario y apropiado en un entorno laboral”. Con esta afirmación Nemoto respondía a Kanako Otsuji, miembro opositor del Partido Democrático constitucional de Japón, quien expresó que obligar a las mujeres a usar tacones altos en el trabajo está "desactualizado". Otsuji enfatizó que un código de vestimenta que solo se aplica a las mujeres constituye un acoso y Nemoto contestó que solo es "abuso de poder si una trabajadora con un pie herido es forzada a llevarlos”.

Esta guerra abierta sobre los códigos de vestimenta se ha encarnizado después de que un grupo que trabaja contra la discriminación laboral presentara una petición con 18,800 firmas al Ministerio de Trabajo el pasado lunes, pidiendo al gobierno que prohibiera a las empresas exigir que las mujeres usen tacones altos en el lugar de trabajo, citando problemas de salud y otros inconvenientes.

El grupo, liderado por la actriz y escritora Yumi Ishikawa, es parte del movimiento #KuToo, una mezcla entre el hashtag #MeToo y las palabras japonesas, zapatos (kutsu) y dolor (kutsuu).

La actriz comenzó este movimiento en enero de este año de forma involuntaria al tuitear un mensaje relatando su sufrimiento al llevar tacones a diario. Este comentario recibió más de 100.000 interacciones, lo que llevó a Ishikawa a crear el hashtag #KuToo que cuenta hoy con más de 21.000 firmas a través de Internet. Ishikawa ha asegurado a la agencia Reuters que las declaraciones del ministro no hacen más que reavivar el debate y ha lamentado que “los hombres no entiendan que llevar tacón alto puede ser doloroso y provocar heridas”, a lo que añadió: “Y aunque no las tuvieran, me gustaría que la mera expectativa de llevar tacones se considerase un abuso de poder”.

El país nipón se ubica en el puesto 110 en el ranking del Foro Económico Mundial sobre igualdad de género, que evalúa a 149 países en su tratamiento de mujeres basándose en medidas tales como logros educativos y riesgos para la salud.

Frente a la viralización de esta problemática, que se ha convertido en una norma en prácticamente todas las empresas del mundo, muchos países se han unido a esta campaña, incluidos Estados Unidos, Canadá y Europa, los cuales también han protestado por los requisitos de vestimenta y maquillaje. Incluso la alfombra roja de Cannes, famosa por su estricto código de vestimenta, ha visto a las celebridades caminar descalzas en señal de desafío.