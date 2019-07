El Partido Popular ha registrado este lunes en el Senado una iniciativa de reforma del Código Penal para ampliar la prisión permanente revisable a algunos casos de abuso sexual con penetración a menores de dieciséis años y varios supuestos de asesinatos por violencia de género o violencia en el ámbito familiar. La reforma se plantea a través de una proposición de ley orgánica cuya toma en consideración debe ser aprobada en el pleno del Senado, antes de pasar al Congreso para seguir su tramitación.

Así, los populares dejan en mano de los socialistas la decisión, ya que estos tienen mayoría en la Cámara alta, pero también deberán pronunciarse el resto de grupos. En la anterior legislatura el PP ya registró una iniciativa similar que no prosperó al adelantarse las elecciones. Es por ello que lo intenta esta vez en el Senado. En su nueva propuesta, el PP incorpora cambios sobre el contenido de proposición de ley registrada en la Cámara baja y también sobre lo comprometido en el programa electoral del 28A. Entre los cambios se propone el castigo de prisión permanente revisable para algunos de los abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años contemplados en el artículo 183 del Código Penal, en concreto los que consistan en "acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal".

Además, no figura referencia explícita a la violencia de género, mientras que en su programa electoral sí proponía ampliar la máxima pena para los casos en los que este tipo de violencia estuviese "acreditada". Ahora, el PP especifica que propone ampliar la prisión permanente a asesinatos cometidos por "el cónyuge, ex cónyuge, pareja de hecho, ex pareja de hecho, o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia". Se incluye en este extenso apartado la misma pena para los asesinatos "sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan". Y además "sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar".

También se añade otro supuesto para aplicar la prisión permanente y es el de los delitos contra la vida o la libertad sexual cuyas penas sumen cien años o más, que no figuraba en el programa electoral. El PP también pide esta pena para asesinatos tras secuestro del rehén o con ocultación de cuerpo, para violadores reincidentes y para las muertes causadas por incendios, o mediante la liberación de productos químicos, biológicos, energía nuclear o elementos radiactivos. La proposición de ley que el PP presentó la pasada legislatura en el Congreso era más limitada y solo contemplaba ampliar la prisión permanente revisable para los asesinatos tras detención ilegal o secuestro y en casos de ocultación o destrucción del cadáver.