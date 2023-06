La UE eleva la “alerta" por incendios para este verano: "Todo indica que tenemos que estar muy preparados"

Los incendios forestales se han convertido en motivo de preocupación en toda Europa. No en vano, un total de 20 países de la Unión Europea registraron el año pasado más zonas quemadas que la media. En España, casi 310.000 hectáreas se quemaron en 2022, más que el triple que en 2021.Y este año, la temporada de incendios 2023 ha empezado antes de tiempo en nuestro país. La primavera ha traído consigo varios fuegos importantes que, en los que va de año, ya han arrasado 70.000 hectáreas, según los datos en tiempo real del Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales (EFFIS). Esta situación provoca enormes pérdidas sociales, medioambientales, climáticas y económicas en territorio europeo, y se prevé que el riesgo de incendios siga aumentando debido al cambio climático.

En ese sentido, la Comisión Europea ha llamado este martes a estar “muy alerta” ante la temporada veraniega tras el récord de fuegos del año pasado, por lo cual ha duplicado la flota aérea de la UE para extinguirlos hasta sumar 24 aviones y cuatro helicópteros, aportados por 10 países, informa Servimedia. Borja Miguélez, jefe adjunto de unidad del Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias de la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, ha apuntado en una rueda de prensa telemática desde Bruselas (Bélgica) que los fuegos de 2022 tuvieron un “terrible impacto”, por lo que la Comisión Europea pretende “reforzar las capacidades”.

“Ha habido mucha falta de precipitación, particularmente en España. La humedad del suelo es un tema fundamental que incrementa el riesgo de fuego. Tenemos que estar realmente muy alerta este año" ]] “El año pasado se vio que muchos países no estaban en capacidad de ayudar a los otros porque ellos mismos tenían mucho trabajo dentro de su territorio con los incendios. Entonces, se consideró que era importante incrementar esa flota de capaz de respuesta como como constatación de que el problema se incrementaba”, ha indicado. Por otro lado, ha subrayado que la temporada 2023 de incendios ha comenzado “de forma particularmente intensa”, con muchos fuegos a finales del invierno por prácticas agroforestales que han tenido “más impacto” de lo habitual. “También ha habido mucha falta de precipitación, particularmente en España. La humedad del suelo es un tema fundamental que incrementa el riesgo de fuego. Tenemos que estar realmente muy alerta este año. No sé si será peor, espero que no, pero todo indica que tenemos que estar muy alerta y preparados”, ha apostillado Miguélez. Además, el experto ha recalcado que la escasez de precipitaciones y la falta de humedad en los suelos “se multiplican”, por lo que la Comisión Europea ha decidido incrementar los medios de extinción de incendios al ser “un problema de toda Europa” que genera pérdida de vidas humanas y de medios de vida, pero también de biodiversidad y la emisión de CO2 a la atmósfera. Por otro lado, la Comisión Europea ha anunciado que pretende crear un equipo de apoyo para incendios forestales en el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias con el fin de que analice casi en tiempo real de la situación de los incendios forestales desde el 19 de junio hasta el 15 de septiembre. [[CONTENT:Image|||647f0e6c1292b0e480a56876|||https://img-cms.larazon.es/clipping/images/2023/06/06/1376C0FC-7FBE-4BF8-A188-8B886C8E1EC5/30.jpg

La flota de aeronaves, que se estrenó en 2019 en el marco del sistema RescEU, ayuda a los países comunitarios a luchar contra los incendios forestales a lo largo de la temporada alta. Los países que aportan medios aéreos este verano son:

dos aviones medios de extinción de incendios de Croacia

dos aviones ligeros de Chipre

dos helicópteros de Chequia

dos aviones medios de extinción de incendios y un helicóptero de Francia

dos aviones ligeros de Alemania

dos aviones medianos de extinción de incendios, dos aviones ligeros y un helicóptero de Grecia

dos aviones medianos de extinción de incendios y dos aviones ligeros de Italia

dos aviones ligeros de Portugal

dos aviones medianos de extinción de incendios de España

cuatro aviones ligeros de Suecia

Además, Alemania, Austria, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Letonia, Malta, Polonia y Rumanía enviarán casi 450 bomberos para su preposicionamiento en Francia, Grecia y Portugal. España aporta dos aviones Canadair con financiación europea y no participa en el preposicionamiento de bomberos, lo que no significa que no ofrezca ayuda en otras situaciones. Por ejemplo, contribuyó al despliegue de bomberos de la UE para la ola de incendios que azotó Chile el pasado febrero.