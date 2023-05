Elimina las manchas de cal del cuarto de baño en un solo minuto, con un producto que seguro que tienes en la cocina

El cuarto de baño siempre es una de las habitaciones más problemáticas de la casa cuando acometemos la ardua tarea de la limpieza. La humedad a la que se exponen a diario el retrete, el fregadero, el bidé y la bañera... hace que mantenerlas siempre impolutas se convierta en un reto de primer orden. Y uno de los problemas más persistentes en el cuarto de baño es el de las manchas que dejan las gotas de agua sobre el cristal de la mampara y los elementos de acero inoxidable.

En las baldas de los supermercados hay muchos productos que están específicamente formulados para acometer esta tarea. Sin embargo, pueden no ser tan efectivos como prometen sus fabricantes, pueden ser bastante caros... y puede ser bastante complicado elegir el producto adecuado dentro de las miles de opciones que se ofertan. Si has probado con este tipo de productos y no estás satisfecho, quizás debas poner en práctica el remedio casero para eliminar estas molestas manchas de cal. Lo único que necesitas es ir a la cocina y coger el papel de hornear.

Este producto es -básicamente- un papel fabricado a base de fibra vegetal que está recubierto de una cera que puede soportar temperaturas altísimas y que, además, impide que la comida quede adherida a la bandeja del horno. Sin embargo, algo muy desconocido es que el papel de hornear también puede utilizarse para la limpieza de nuestro hogar.

Al parecer, el material encerado con el que se fabrica este tipo papel resulta ideal para retirar las manchas de cal y agua que quedan en el cristal de la mampara o en los elementos de acero inoxidable, como el cabezal de la ducha o los mandos de los grifos después de lavarnos las manos o de darnos una ducha.

El truco lo compartió una cuenta de Instagram llamada @aslii.ile; especializado en belleza, cosmética y cuidado personal. Y en este vídeo podemos observar que, para poner en práctica este remedio casero, lo único que debemos hacer es coger un pedazo de papel de hornear y arrugarlo para formar una pelota. Por último, sólo tenemos que frotar un poco las manchas de cal y verás cómo desaparecen –casi- por arte de magia.

Otra ventaja de este método es que sólo se necesita un pedazo de papel de hornear para limpiar todo el baño. Es más, si en nuestra casa tenemos un segundo cuarto de baño (o un tercero), pues también puede alcanzarnos con un solo trocito. O sea, que es un método sencillo, barato y muy efectivo. Si no te lo crees, inténtalo… ¡Verás qué bien queda!