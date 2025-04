Los errores que debes evitar para gastar de más en el supermercado

En tiempos de inflación, cada vez más personas se ven obligadas a ajustar su presupuesto y a medir cuidadosamente cada gasto. Al hacer la compra en el supermercado, no siempre se toman las mejores decisiones, lo que puede resultar en un gasto innecesario. Si bien los precios de los productos básicos, como frutas, verduras, carne o pescado, se han disparado en la última década, no siempre la opción más barata es la más conveniente.

Cuando vamos al supermercado, muchas veces lo hacemos con hambre o sin un plan claro. Esta falta de preparación puede llevarnos a comprar más de lo necesario, especialmente si no tenemos un listado de productos específico. Los expertos advierten que acudir al supermercado sin una lista cerrada y sin haber comido previamente puede hacer que caigamos en lo que se conoce como 'hambre emocional'. Esta sensación nos impulsa a llenar el carrito con productos que realmente no necesitamos, traduciéndose en un gasto innecesario.

Otro error habitual a la hora de hacer las compras es elegir el producto solo por su precio sin tener en cuenta el tamaño o la cantidad. Es común pensar que la opción más barata es siempre la más adecuada, pero este no siempre es el caso. Un ejemplo clásico es al momento de comprar carne: si no se presta atención a la cantidad que se ofrece por el precio más bajo, podemos estar pagando más por kilogramo de lo que realmente parece. Un paquete más barato podría tener menos cantidad de carne que otro de mayor precio, lo que en última instancia puede hacer que paguemos más por menos. Es fundamental comparar no solo el precio, sino también la cantidad o el peso de los productos antes de tomar una decisión final.

La planificación es la clave para evitar gastos innecesarios en el supermercado. Hacer compras con cabeza, evitando dejarse llevar por el hambre o la falta de información, permite hacer elecciones más acertadas. Con estos simples consejos, podemos aprender a gestionar mejor nuestro dinero y a hacer compras más inteligentes.