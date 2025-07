Una española explica la clave para ahorrar en Suiza: “Hay gente que no sabe vivir sin gastar”

Vivir en Suiza, un sueño para algunos y una odisea para otros. Está claro que es un país con unos sueldos envidiables, que superan claramente los que hay en España, pero, como explicaba un sanitario que trabaja allí, "no todo es de color de rosa". El precio de la vida es superior y hay pagos que hay que afrontar de manera obligatoria como el de un seguro médico, que siempre no incluye todos los servicios como reveló un español, que se vio sorprendido por el precio del paracetamol.

La forma de gestionar los ingresos y los gastos puede marcar la diferencia entre poder ahorrar e ir ampliando un colchón que puede llegar a ser significativo o acabar ahogado cada mes, esperando el día de cobro como agua de mayo. Daniela, una joven española de 20 años que desveló su llamativo sueldo como camarera en Suiza: “No tenía experiencia”, también ha explicado la diferencia entre aquellos que consiguen ahorrar y los que no.

¿Por qué algunos ahorran en Suiza y otros no?

"Hay una cosa de Suiza que hay un montón de gente que no entiende", comienza explicando en su vídeo Daniela. "No todo el mundo es igual y no todo el mundo gasta lo mismo", afirma sobre el mencionado gasto. Tras ello, revela por qué se producen esas diferencias: "No todo el mundo tiene el mismo estilo de vida ni le gusta lo mismo". Lo ejemplifica con su propia experiencia y forma de ser: "Yo por ejemplo soy una chica que no le gusta salir de fiesta, salgo cuatro veces al año. No me gusta la cerveza y a mí el plan de salir una cerveza no me sale".

Confiesa los planes que le gustan a ella: "Prefiero ir a la montaña a caminar, pasear con una amiga o echarme fotos porque es lo que me gusta. Prefiero ese plan a salir de fiesta". De ahí vienen las mencionadas diferencias: "Yo, Daniela González, voy a gastar mucho menos dinero y voy a ahorrar más dinero que una que le gusta salir de fiesta". "Es algo que a mucha gente no le cabe en la cabeza", afirma. "Viene alguien que sale todos los fines de semana y que le encanta comer fuera y me dice que es imposible ahorrar en Suiza".

El estilo de vida marca la diferencia

"Claro, cariño, porque tienes un estilo de vida que no te permite ahorrar, pero el estilo de vida que a mí me gusta si me lo permite", responde de cara a ese tipo de personas. "Lo digo para la gente que está aquí y dice que si quieres ahorrar no tienes vida social. Es mentira", afirma contundentemente. En el texto añade lo siguiente: "Me gusta viajar y me encanta comer fuera, pero prefiero tener un equilibrio y poder ahorrar para mis planes futuros", señala con madurez.

"Puedes tener muchas formas de tener vida social, pero hay gente que si no es gastando no sabe vivir", lamenta. No se queda ahí: "Los mejores planes que vas a hacer en tu vida son sin gastar dinero". Tras ello, enumera algunos: "Puedes hacer un picnic, puedes ir a hablar con tus amigos, incluso ir a comprar unas cervezas e irte con tus amigos". No entiende la postura general: "La gente prefiere irse a un local que ir a ver un paisaje que es precioso. No es capaz de entender que hay un montón de cosas que puedes hacer y tienes vida social".

Como se suele decir, explica que en el punto medio está la virtud: "Si haces mitad de unos planes de este tipo y mitad de los otros es muy factible que puedas ahorrar", afirma contundentemente. "Estás gastando, pero también puedes hacer algo que no sabías que te gusta", aconseja. Aunque reconoce que los precios son más caros: "Todo es más caro, eso es verdad". Pese a ello, concluyó afirmando que la clave no está en el país en sí: "Conozco gente que ha estado un año aquí en Suiza y no han ahorrado, porque no han sabido gestionarse económicamente. Pero eso pasa en España, en China, en Madagascar en Suiza y en Australia, pasa en todas partes, entonces, no es cuestión del país, es cuestión de la persona".