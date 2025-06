Un español que vive en Suiza desvela el precio del paracetamol: “Cómo duele”

En Suiza la sanidad no funciona como en España, allí es obligatorio tener un seguro médico. Los hay de varios tipos según la cobertura, pero todos suponen un cargo extra a la cuenta a final de mes. Ismael, un sanitario que trabaja en el país helvético, desgranó todos sus gastos e ingresos en un vídeo en TikTok. Llama la atención que el seguro médico obligatorio son 175 mensuales por lo que supone 2.100 francos anuales, cifra algo superior con el cambio al euro.

Este gasto no implica que todo sea gratis pagando esta cuota, ya que tratamientos y medicamentos suelen quedarse fuera de la tarifa básica. David Castillo es otro español que vive en Suiza y en un vídeo en dicha red social compartió todo tipo de detalles sobre el funcionamiento de la sanidad, el precio de las medicinas y su experiencia.

¿Cuánto valen las medicinas en Suiza?

"Acabo de llegar de la farmacia y me han clavado 35 pavos por el paracetamol", afirma nada más comenzar el vídeo. Tiene truco porque no es exactamente igual a la que se comercializa en España: "Es verdad que una caja trae 100 comprimidos, que es bastante más de lo que traen en España". Sin embargo, lamenta el alto precio: "Jo..., cómo duele gastarte 35 pavos en esto". Además, aclara que no es su único gasto para conseguirlo.

"Aparte he tenido que ir al médico porque esto es con receta", desvela. Y la consulta no es precisamente barata: "El médico me ha costado 200 y pico pavos la consulta". Ya imagina que habrá personas con la escopeta cargada: "Diréis, ¿pero tú no tienes un seguro médico? En Suiza es obligatorio". Les responde de manera contundente: "Es obligatorio pero depende de la cobertura que tengas". Explica su caso: "Si tienes franquicia, como en mi caso, hasta que no llegues a los 2.000€ no empieza a cubrirte el seguro".

¿Afecta al nivel de vida?

"Todo el mundo se echa las manos a la cabeza cuando escucha estas cosas, que si los seguros son muy caros, que si las franquicias...", comenta sobre las reacciones. Sin embargo, se muestra orgulloso: "Si digo la verdad, después de haberme gastado 35 pavos en paracetamol, estoy contento". El motivo es el siguiente: "El nivel de vida te lo permite, lo que tienes que ser es una persona responsable y no un loco", afirma. Concluye con un mensaje directo: "Si eres un loco, aquí no tienes futuro".

La calidad de vida en Suiza

Otro español que vive en el país helvético rompió con el mito de que allí no se come bien con un mensaje directo a los españoles: "Vosotros en España comprando fruta de Marruecos y nosotros en Suiza comprando fruta de España". Dio un paseo por un supermercado local y fue mostrando como las etiquetas indicaban que el producto era español. Dejó un recado para los que critican la comida en otros países europeos: "Eso es para la gente que dice que en Suiza no se come bien".