"No está colapsado": un turista relata su paso por la sanidad española y desata el debate

Los sistemas sanitarios difieren considerablemente entre países. Mientras en algunos el acceso a la salud pública está garantizado como un derecho fundamental, en otros la atención médica depende en gran medida de los recursos económicos de cada persona o del tipo de seguro contratado. Esta variedad de modelos repercute directamente en la calidad del servicio, los tiempos de espera, los costes de los tratamientos y, sobre todo, en la percepción que tanto ciudadanos como visitantes tienen del sistema de salud en cada lugar.

España figura entre los países europeos con un sistema sanitario público, universal y financiado en su mayor parte mediante impuestos. Este modelo garantiza que cualquier residente legal pueda recibir atención médica, sin importar su nivel de ingresos. Además, en numerosas comunidades autónomas, los turistas o extranjeros que se encuentren temporalmente en el país también pueden recibir asistencia sanitaria urgente, especialmente si proceden de Estados con acuerdos bilaterales o forman parte de la Unión Europea.

La sanidad española ha sido reconocida durante años por su calidad, profesionalidad y amplia cobertura. No obstante, también recibe críticas, principalmente por los tiempos de espera en algunas especialidades o la saturación de determinados servicios. Las opiniones sobre el funcionamiento del sistema pueden variar en función de la experiencia personal de cada paciente, la región en la que reciba atención o si acude a centros públicos o privados.

En este contexto, recientemente se ha viralizado el testimonio de un turista que acudió a un hospital durante su estancia en España. El usuario de TikTok @soyvicora compartió con sus seguidores cómo fue su experiencia al requerir atención médica mientras viajaba junto a su pareja y su hermana. Su relato ha generado un amplio debate en redes sociales, tanto por el contraste con otros modelos sanitarios como por los detalles que ofrece sobre la atención recibida.

En el vídeo, el creador de contenido comienza explicando que su hermano se hizo un análisis y "detectaron que tenía cobre en el hígado. Un hospital europeo, vamos a ver si es diferente", agrega. "La primera diferencia que ves (...) es que no está colapsado y están organizados, cada uno en su fila, piden su admisión y ya lo atienden", explica.

"En Colombia si usted no se hace el enfermo y no sale con una bala en el brazo o la cabeza o no lo atienden", asegura en tono de broma. "Llevamos una hora y media, lo llamaron a triaje y a penas lo llamaron a consulta, al menos en tiempo es igual", concluye. Su pareja, por otra parte, señala otra de las diferencias que ha notado con respecto a la sanidad en Colombia, y es que les dejaron acceder junto al hermano que estaba siendo atendido, "en Colombia no dejan ingresar a nadie".