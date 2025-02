¿Está permitido aparcar dos vehículos en una misma plaza de garaje?

Las plazas de garaje están cada vez más solicitadas en España. Tal es el caso, que comprar una plaza de garaje en España es ahora bastante más caro que hace unos años, tanto así que la media se sitúa en 12.495 euros. Los motivos de este aumento es que se trata de una práctica sencilla que ofrece una alta rentabilidad.

Ahora bien, ante esta situación y la gran demanda de plazas de garaje que se han estado dando en los últimos años, muchas personas han optado por rentabilizar al máximo estas mismas. Del modo que se ha llegado a ver situaciones en las que en una misma plaza de garaje hay dos vehículos aparcados, que por lo general suele ser una moto y un coche. O si la plaza es bastante grande, dos coches.

¿Es legal aparcar dos vehículos en una misma plaza de garaje?

En primer lugar, debemos recurrir al artículo 348 del código civil que sostiene que "la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes". Por lo que no se tienen ninguna prohibición siempre y cuando sea propiedad y no se entrometa en territorio ajeno.

Ahora bien, en la mayoría de los casos donde se dan este tipo de situaciones y conflictos es en las comunidades de propietarios, donde se rigen mediante la Ley de Propiedad Horizontal, donde la norma no estipula en ningún momento que esté totalmente prohibido aparcar dos o más vehículos en una una plaza de garaje.

En este sentido, si la normativa de la comunidad no estipula concretamente que esto no se pueda hacer, no habrá ningún problema. Por lo tanto, lo más importante en estos casos es informarse de las normas de convivencia en tu comunidad de vecinos para estar totalmente seguro.

¿Qué pasa con el seguro?

En cuanto al seguro, las comunidades de vecinos suelen contar con un seguro de cobertura de daños, entre ellos, el de incendio a "vehículos en reposo". Este tipo de seguros se contratan teniendo en cuenta el número de plazas de aparcamiento y el valor promedio de los vehículos que las ocupan", explica Carlos Lluch, director de una correduría de seguros.

En caso de accidente explica que "si ocurre un accidente y en el garaje se estacionaban más vehículos que los determinados por el número de plazas, la aseguradora se acoge a la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro, que establece que, en caso de divergencia entre los bienes declarados y los existentes en el momento del siniestro, la compañía reducirá su indemnización en la misma proporción". Es decir, si en la póliza figuran 50 vehículos y una indemnización de 60.000 euros y en el momento del siniestro se registraron 60, la aseguradora reducirá la indemnización a cada vecino en función del ratio entre vehículos declarados y estacionados.

¿Qué pasa si un vecino ocupa mi plaza de garaje?

En España, aparcar en la plaza de garaje de otra persona sin su consentimiento es considerado una invasión de propiedad privada y está tipificado como delito en el Código Penal. Esto se debe a que la plaza de garaje es una parte integral de la propiedad del propietario del inmueble y su uso está limitado exclusivamente a él y a quienes autorice. Por lo tanto, si alguien aparca en tu plaza de garaje sin tu permiso está cometiendo una infracción a la normativa.

Según el artículo 245.2 del Código Penal, "el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses".

Algunos consejos generales que se dan si te ha pasado esta situación es que antes de denunciar hagas una foto e intentes ponerte en contacto con el dueño del coche para intentar ir por las buenas. Si no queda otra opción, tienes la alternativa de denunciar por cometer infracciones graves que invaden tu espacio privado. Para esto debes tomar los datos del vehículo que ha invadido tu plaza, como número de matrícula, marca, modelo y color del vehículo y acudir a la oficina de policía más cercana a interponer la denuncia.