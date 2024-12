Esta será la fecha máxima en la que entrará en vigor la nueva ley 'antiokupas' con desalojos exprés

Usurpación: Se refiere a aquellas propiedades que no son ni primera ni segunda vivienda y está recogido en el artículo 245 del Código Penal. No es un delito tan grave, ya que no se considera un ataque a la inviolabilidad del domicilio. Por ello, la policía no puede actuar de inmediato y tendrás que recurrir a juicio. La