Estas son las predicciones de Bill Gates para 2024

Vamos a romper un mito. Si bien es cierto que Bill Gates fundó Microsoft en un garaje (en Nuevo México, para ser más precisos), lo que no es verdad es la imagen de hombre hecho a sí mismo y que no contaba con ningún tipo de apoyo económico. Su padre era un importante hombre de negocios y abogado y su madre, directora de un banco. Cursó estudios en una escuela privada de élite y allí conoció a Paul Allen, que se convertiría en su socio y con quien, en 1975, fundaría Microsoft. Nada de esto le resta méritos, pero sí mística a su carrera. Una que en gran parte se construyó gracias a su capacidad para "ver el futuro".

¿Escepticismo? Veamos las pruebas. En 1999, en su libro Negocios a la velocidad del pensamiento, Gates realizó una serie de predicciones. Aseguró que "llevaríamos pequeños dispositivos que nos permitirán estar constantemente en contacto y realizar negocios electrónicos desde cualquier lugar. Podremos consultar las noticias, ver los vuelos que hemos reservado, obtener información de los mercados financieros y hacer prácticamente cualquier otra cosa". Hubo que esperar hasta 2007 para que saliera el primer iPhone. También, en su libro, predijo la llegada de los asistentes de voz, del Internet de las Cosas, de las redes sociales, de la publicidad basada en nuestros gustos y hasta de futuras pandemias.

El mundo de su nieta

Por eso, cuando el fundador de Microsoft piensa en el 2024 y en qué nos traerá, más vale escucharlo. En su propio blog, Gates relata lo que espera del año que está por empezar. Y empieza fuerte: «2023 marcó la primera vez que utilicé la inteligencia artificial para el trabajo y otras razones serias, no solo para perder el tiempo y crear letras de canciones de parodia para mis amigos».

Para Gates, en 2024 se cumplirá un año desde que se convirtió en abuelo por primera vez. Así ,la carta que escribe está dirigida a su nieta pensando "en el mundo que heredará y en cómo será dentro de décadas, cuando su generación esté a cargo". Uno de los primeros temas que abarca es la IA, recordando los tiempos de la revolución en internet y cómo cambió el mundo. A su juicio, la IA podría ayudar a "mejorar el acceso a la educación, la salud mental y mucho más. Me motiva asegurarme de que esta tecnología ayude a reducir las terribles desigualdades que vemos en todo el mundo". "Siempre he creído firmemente en el poder de la innovación para ofrecer a todos los niños las mismas oportunidades de sobrevivir y prosperar. La IA no es una excepción", añade.

Su predicción es que, entre 18 y 24 meses, la IA será de uso masivo en la mayoría de los países desarrollados, y tardará 3 años en llegar al resto del mundo. A partir de ese momento, se realizarán "descubrimientos científicos a una escala nunca vista", augura.

Acabar con el hambre infantil

Otro campo de su interés es la salud global y la infancia. «A menudo me preguntan qué elegiría si solo pudiera resolver un problema. Mi respuesta es siempre la desnutrición. Es la mayor inequidad en salud del mundo y afecta aproximadamente a uno de cada cuatro niños», señala en su blog. De acuerdo con Gates, estamos cerca de alcanzar un gran avance en el uso de suplementos de microbioma intestinal para enfrentarnos a la desnutrición infantil, una realidad que es responsable de más de 3 millones de muertes anuales. De hecho, la falta de alimentos es la causa del 50% de las muertes en menores de 5 años.«Alimentar a los bebés con un probiótico les ayuda a llevar su microbioma a ese estado positivo para que puedan crecer y alcanzar su máximo potencial –señala Gates–. El siguiente paso es, con suerte, una aprobación regulatoria más amplia y una fabricación de alta calidad y confiable».

El futuro del planeta

El cambio climático y la energía nuclear también son temas que entran en la agenda de Gates: "En 2024 y más allá, predigo que veremos muchas innovaciones nuevas llegando al mercado, incluso en áreas muy complicadas como la nuclear". Esto también, seamos sinceros, podría ser un poco de publicidad. En 2008 Gates fundó TerraPower una empresa de energía nuclear cuya primera planta se inaugurará en 2030 y "será la instalación nuclear más avanzada del mundo", escribió en su blog en ese momento.

Pero su apuesta por lo nuclear en el entorno de cambio climático es más fuerte aún. "La nuclear es la única fuente de energía libre de carbono que puede suministrar energía de manera confiable día y noche, durante todas las estaciones, casi en cualquier lugar del planeta, y que se ha demostrado que funciona a gran escala", argumenta Gates. Para él, una de las claves es invertir más en innovaciones que ayuden a quienes se ven más afectados por el cambio climático, especialmente los agricultores pobres que viven cerca del ecuador. "Merecen nuestra atención porque no han hecho nada para causar este problema y, sin embargo, literalmente amenaza sus vidas", añade Gates. Pero la realidad es que, más allá de una decidida inversión en energía nuclear, Gates no aporta más claves del futuro del planeta.

Más de 60 países elegirán gobierno

Finalmente, hay otro tema que trata el empresario en su blog: la política. Más precisamente, las elecciones. 2024 será de cambios en este sentido ya que será el año en que más personas podrían votar en la historia de la humanidad. En total, casi 60 países acudirán a las urnas el próximo año para elegir líderes en todos los niveles de gobierno. Esos países –India, Estados Unidos, Rusia o Sudáfrica, entre otros– albergan a más de 4 mil millones de personas o, lo que es lo mismo: más de la mitad de la población mundial.

"Si pudiera pedir un deseo a todas las personas que acudirán a las urnas el próximo año, sin importar dónde vivan, sería que consideraran elegir líderes que entiendan la importancia de invertir en desarrollo humano en todo el mundo", reclama Gates. "La historia ha demostrado una y otra vez que, cuando los gobiernos deciden colaborar y ayudar a las personas fuera de sus fronteras, el mundo entero se beneficia. Creo que las elecciones de 2024 serán un punto de inflexión tanto para la salud como para el clima. Las decisiones que tomen los líderes electos determinarán cuánto progreso seguiremos logrando en cada área", concluye.

Advertencia final

Gates se despide con una advertencia que sin duda deberíamos escuchar si tenemos en cuenta el pasado más reciente. "No estamos tan preparados para la próxima pandemia como esperaba que lo estuviéramos ahora. Esto es algo sobre lo que he escrito mucho (¡incluso en la carta del año pasado!) y la lista de cosas que el mundo debe hacer permanece sin cambios. Ahora es el momento de que los responsables de la formulación de políticas den prioridad a la preparación para una pandemia antes de que sea demasiado tarde".

En pocas palabras, tanto en lo vinculado al cambio climático como a la salud mental e infantil y a las futuras pandemias –que Gates parece no dudar llegarán– la ciencia será el elemento clave. Y, para ello, la IA puede resultar determinante si queremos seguirle el ritmo al planeta. En su opinión, 2024 y 2025 serán decisivos. "Aunque nadie, ni siquiera quienes más aciertan sobre el futuro, puede anticiparnos si estamos preparados para un mundo en el que la IA produzca un cambio de tal magnitud como nunca hemos visto". Palabrita de Gates.