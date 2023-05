Este es el acertijo que los graduados de Harvard no pueden resolver: ¿puedes encontrar la solución?

El considerado como acertijo más difícil del mundo se trata de resolver cuál es la identidad de dos poderosos empresarios, llamados Vertancio y Falcracio, con una pregunta cuya respuesta sea "SÍ" o "No". Es cierto que parece simple, pero el misterio se complica a lo largo de la adivinanza. En cualquier caso, tiene una respuesta lógica que muchos son capaces de adivinar, al contrario que este otro acertijo "que no pueden resolver el 97% de los graduados de Harvard".

Para tener la menta activa, se recomienda intentar resolver una gran cantidad de populares test visuales, crucigramas, sopas de letras o sudokus, entre otros pasatiempos. Pero también, conviene intentar averiguar la solución de un acertijo cualquiera. Estos son enigmas que siempre llevan consigo una respuesta, una clase de pasatiempos que posee muchos tipos, desde matemáticos y lógicos, hasta verbales o lingüísticos.

¿Qué acertijo no pueden resolver los graduados de Harvard pero sí la mayoría de los niños?

También puede darse el caso de que sean adivinanzas muy largas u otras que estén compuestas por apenas dos o tres frases. Y sobre todo, muchas temáticas, como son los famosos acertijos de Sherlock Holmes. A día de hoy, conocemos varios acertijos como "¿qué sube y no baja, pero tampoco se mueve?", un acertijo corto cuya respuesta es "la escalera". Uno más largo es "oro parece, plata no es, quien no lo adivine, idiota es", que tiene la solución, incluso, incorporada en la adivinanza: "un plata-no". Así, un sinfín de acertijos que para algunos pueden ser más fáciles que otros, y viceversa.

Pero existen casos de adivinanzas que siempre se complican. Así, Jack Fanshawe propuso este curioso acertijo en TikTok. El hombre explicó que "el 97% de los graduados en Harvard no pueden resolverlo, pero la mayoría de los niños de Primaria conocen la respuesta correcta". El acertijo dice así:

"Vuelvo blancos a los osos polares y le haré llorar. Hago que los chicos tengan que orinar y que las chicas se peinen. Hago que las celebridades se vean estúpidas y que las personas normales se vean como celebridades. Vuelvo los crepes marrones y hago burbujear su champán. Si me aprieta, explotaré. Si me mira, explotará". Fanshawe concluyó con las palabras "avíseme si es capaz de resolver este acertijo".

¿Cuál es la solución al acertijo que los graduados de Harvard no pueden resolver?

De esta forma, la adivinanza se volvió viral en las redes sociales. El vídeo fue visto millones de veces, y los internautas aceptaron el reto, pero sin éxito. Las respuestas más populares hacían referencia al "agua", a la "presión", o al "tiempo", y también al "frío". Todas ellas erróneas, como cualquiera que se intentara.

De este modo, la respuesta correcta es "cualquiera en la que vaya incorporada la respuesta "no". Es decir, se puede utilizar el monosílabo "no", así como otras frases que le sigan como "no, no puedo", "no, es imposible" o "no, no me la sé". "Es por eso que los niños lo están haciendo bien. Mientras los estudiantes de Harvard intentan el modo difícil, los niños dicen: 'Uf, no hay respuesta'", dice el creador de este acertijo.