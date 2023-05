Este es el acertijo más difícil del mundo: ¿eres capaz de resolverlo?

Un acertijo es un tipo de pasatiempos mental en el que se ofrece un enigma o dilema y se debe resolver, tan solo con unas palabras o frases como pista. A día de hoy, se conocen un sinfín de acertijos que desde niños nos han enseñado y que, lo que para unos es difícil de entender, para otros es sencillo de adivinar. En la mayoría de casos, hay que utilizar la lógica para poder encontrar la solución. Pero, ¿cuál es el acertijo más difícil del mundo?

El doctor en Matemáticas Ignacio Mantilla, quien fuera rector de la Universidad de Bogotá (Colombia) entre los años 2014 y 2018, publicó hace unos meses el que es conocido como "el acertijo lógico más difícil del mundo", un enigma matemático que planteó en 1992 el prestigioso matemático Raymond Smullyan. La adivinanza se popularizó gracias a la labor pedagógica del filósofo y estudioso de las Matemáticas George Boolos.

¿Cuál es el acertijo más difícil del mundo y cómo es su respuesta?

El acertijo en cuestión consiste en resolver cuál es la identidad de dos poderosos empresarios de quien solo sabemos que se llaman Vertancio y Falcracio. Sin embargo, no sabemos qué nombre corresponde a quíen, y se averigua al formular una pregunta cuya respuesta sea "SÍ" o "NO". No hay mayor misterio.

Una ecuación que parece sencilla, pero en verdad no lo es. Un de los empresarios dice la verdad y el otro miente en todas sus respuestas. Y es que ninguno de los dos utilizan las palabras "SÍ" o "NO", sino "BIS" y "PUM", dos monosílabos que utilizan para responder de forma afirmativa o negativa. He ahí la dificultad de la resolución del reto.

El doctor en Matemáticas recuerda que la lógica matemática permite formular una de esas preguntas con dos preposiciones conectadas. La pregunta que se realiza es: "¿BIS es SÍ, sí y solo sí, te estoy hablando a ti?".

Como vemos, la pregunta tiene dos proposiciones. Por un lado, "BIS es SÍ" y por otro "Te estoy hablando a ti". Así, el magistrado explica que la verdad de la respuesta se establecerá cuando ambas preposiciones sean verdaderas o ambas falsas.

Por tanto, tenemos estas opciones para adivinar la respuesta:

1. Si el empresario preguntado es Vertancio y BIS es SÍ, responderá BIS porque ambas son verdaderas. Vertancio no miente.

2. Si el empresario preguntado es Vertancio y BIS es No, responderá BIS pero una de las proposiciones es falsa.

3. Si el empresario preguntado es Falcracio y BIS es SÍ, responderá PUM porque miente y ambas son verdaderas. Entonces la proposición es verdadera.

4. Si el empresario preguntado es Falcracio y BIS es NO, responderá PUM porque la proposición es falsa, pero él miente.

Esta es la respuesta al acertijo más difícil del mundo

El doctor en Matemáticas aclara que "si la respuesta del interrogado es BIS, se trata del empresario Vertancio. Pero si la respuesta es PUM, es Falcracio quien responde". Para tenerlo más claro, hay que hacer una segunda pregunta al empresario Vertancio, más allá de la anterior formulada. Así, "¿Te estoy hablando a tí, verdad? será la pregunta indicada y si la respuesta es PUM, significa SÍ, pero si la respuesta es BIS, será NO.