Este es el margen de error de los radares: los casos en los que no te multan en España

Una de las principales causas de muerte en España son los accidentes de tráfico debido, en su mayoría, al exceso de velocidad en carreteras. Para ello, la Dirección General de Tráfico instala diversos dispositivos para tratar de controlar a los infractores que cometen estas imprudencias, entre los que se encuentran los cinematógrafos, más conocidos como radares.

La apuesta de la DGT por la Seguridad Vial se refleja en la constante ampliación de su red de radares. Con más de 2.000 dispositivos en funcionamiento, y la previsión de instalar 88 nuevos radares de tramo en 2024 y 160 radares fijos en los próximos tres años, el organismo demuestra todos los años su compromiso con la reducción de la siniestralidad.

Sin embargo, también es cierto que los conductores españoles cuentan con un margen de velocidad a la hora de poder ser multados por un radar, ya que estos dispositivos cuentan con un margen de error, por lo que permite a los infractores librarse de una sanción. De esta manera, estos son los márgenes de error de los radares.

Márgenes de error de los radares

La legislación vigente faculta a la DGT a fijar márgenes de error en los dispositivos de control de velocidad, tal y como se regula en la Orden ITC/3123/2010, de 26 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor.

Ello implica que, en determinadas circunstancias, los conductores pueden superar levemente el límite de velocidad y, debido a este margen, los cinematógrafos no se activarán, por lo que los conductores no recibirán ninguna infracción por ello.

No obstante, tal y como señala '20minutos', los márgenes de error no son los mismos en todos los dispositivos de control de velocidad, ya que estos dependerán del tipo de radar del que se trate y de la ubicación en la que se encuentre. Así, los márgenes en los radares móviles se calculan sumando un 7% sobre el límite de velocidad de la vía.

De esta manera, una carretera limitada a 120 km/h no multará a sus conductores hasta que no sobrepasen la velocidad de 128,4 km/h, mientras que en una vía limitada a 100 km/h, el cinematógrafo no saltará hasta los 107 km/h.

Por otro lado, en los radares fijos ubicados en la red de carreteras de España tienen otros umbrales de error, ya que en este caso el margen se calcula sumando un 5% sobre el límite de velocidad de la vía. De esta manera, según el citado digital, en carreteras limitadas a 120 km/h, los conductores no serán sancionados hasta los 126 km/h, mientras que en las vías con un límite de 100 km/h, se podrá circular sin miedo a una multa hasta los 105 km/h.

No obstante, el medio apunta que los radares Veloláser son un caso particular ya que, a pesar de ser un tipo de radar móvil, su umbral de error no es del 7%, como el del resto de radares de este tipo, si no del 5%, como si de un radar fijo se tratase.

El radar que más multa de España

El cinematógrafo que más multa de nuestro país se encuentra en Andalucía, y aunque en realidad son dos radares, se podría contabilizar como uno, ya que ambos se encuentran en la misma carretera y a menos de 30 kilómetros de distancia. De esta manera, el dispositivo que más infractores capta de España se encuentra en la provincia de Cádiz, concretamente en la autovía A-381 Jerez-Los Barrios.

Los que más recaudan A. Cruz La Razón

De esta manera, en primera posición se encuentra el cinematógrafo ubicado en el kilómetro 74, 7 de la A-381, a la altura de la salida del túnel de Valdeinfierno, en Barrios. El dispositivo de control de velocidad puso el último año contabilizado casi 80.000 multas, una media de 217 sanciones diarias.

Es importante remarcar que este radar pone tantas multas porque la velocidad está limitada a 80 km/h, debido a que se encuentra en el entorno del Parque Natural de los Alcorconales. Además, la ubicación del dispotivo de control de velocidad es algo confusa, ya que se encuentra ubicado en el lado izquierdo de la calzada, cuando lo habitual es que se encuentren en el derecho, por lo que para muchos conductores pasa desapercibido.