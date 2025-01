Este es el siguiente macropuente en España para 2025: estas comunidades autónomas tendrán cinco días festivos

La Navidad quedó atrás hace ya dos semanas. Se cumplen dos lunes desde el Día de Reyes, primer y único festivo del 2025 hasta el momento en España. Estamos ante el tercer lunes del año, lo que significa que es el Blue Monday, el día más triste del año. Se dice que es el día más deprimente del año debido a factores como el clima, las deudas postnavideñas, el retorno al trabajo y la falta de motivación. Es algo similar a lo conocido como la tradicional cuesta de enero, pero centrado en un solo día.

Esta jornada fue explicada en una fórmula matemática sin base científica por Cliff Arnall, psicólogo británico de la Universidad de Cardiff. Base científica no tiene, pero sentido sí. Los gastos de Navidad se acumulan y la mayoría de trabajadores aún no han cobrado su nómina. Ante estos momentos de dificultad, muchos miran el calendario buscando un día extra de descanso para recuperar fuerzas, pero la situación no es muy alentadora.

Este es el siguiente puente en España para 2025

El próximo puente a nivel nacional en 2025 se hará esperar y no llegará hasta Semana Santa, con el Jueves y Viernes Santo como días festivos. Como norma general este puente tendrá cuatro días, al unirse al fin de semana siguiente. Concretamente, los festivos serán el 17 y 18 de abril en la mayoría de comunidades autónomas. Tres meses para poder disfrutar del siguiente gran descanso, que en este 2025 llegará bastante tarde.

La parte positiva de que este puente esté ubicado tan tarde este año es que es más probable que haga buen tiempo, lo que facilita el disfrute para todos aquellos que viajen o preparen actividades en esa fecha. Es una de las fechas marcadas en el calendario para abandonar la rutina y realizar el viaje o la actividad que se lleva tiempo esperando. Además, algunas comunidades tendrán un día extra de vacaciones esta Semana Santa.

Calendario laboral de Madrid para 2025 Europa Press

Estas comunidades tendrán cinco días en Semana Santa

En Navarra, País Vasco y La Rioja se sumará el Lunes de Pascua (21 de abril), generando así un macropuente de cinco días. Cataluña y la Comunidad Valenciana también celebran el Lunes de Pascua, pero no tendrán fiesta nacional el 17 de abril, por lo que su puente será de cuatro días, como la mayoría de España, pero distribuido de diferente manera. Estas comunidades podrán disfrutar de una vuelta más tranquila respecto al resto de ellas.

Estas comunidades tendrán un puente previo a Semana Santa

La única comunidad autónoma que tendrá un puente previo a Semana Santa es Andalucía. El viernes 28 de febrero los andaluces podrán disfrutar de un puente en el que celebran su constitución como Comunidad Autónoma. También una ciudad autónoma tendrá un puente previo a Semana Santa: El lunes 31 de marzo Ceuta celebrará el Eid Al Fit, la Fiesta de Culminación del Ramadán. Son los únicos lugares del territorio español que tendrán un descanso previo a Semana Santa.