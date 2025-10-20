Este es el truco viral para mantener los plátanos frescos durante 16 días

Los plátanos son deliciosos, nutritivos y fáciles de llevar a cualquier parte, pero tienen un inconveniente: se estropean con rapidez. En pocos días, su piel pasa del amarillo intenso al marrón, y su textura se ablanda hasta volverse incomible. Sin embargo, hay un truco casero muy sencillo que puede mantenerlos frescos hasta 16 días.

El secreto está en el tallo

El método consiste en envolver los tallos de los plátanos con papel film o cinta adhesiva justo después de comprarlos. De esta forma, se evita que el gas natural que libera la fruta —responsable de acelerar su maduración— se propague al resto del racimo.

Para mejores resultados, conviene separar los plátanos uno a uno y cubrir cada tallo por separado. Así, se ralentiza aún más el proceso de maduración y los plátanos se mantienen firmes y amarillos durante más de dos semanas.

Consejos extra para alargar su vida

Guárdalos colgados, para evitar que se golpeen o se aplasten entre sí.

Manténlos alejados de otras frutas, especialmente manzanas y tomates, que también liberan gases de maduración.

Evita el refrigerador hasta que empiecen a oscurecerse; el frío puede afectar su sabor y textura.

Elige un lugar fresco y ventilado, sin luz solar directa.

Un pequeño gesto, un gran ahorro

Gracias a este sencillo truco, es posible disfrutar de los plátanos en su punto perfecto durante más días, evitando el desperdicio y aprovechando al máximo cada compra. Un método fácil, económico y eficaz que demuestra que, a veces, los mejores resultados están en los trucos de toda la vida.