Estos han sido los artículos más leídos de Wikipedia en 2023: el primer puesto tiene casi 50 millones de visitas

Wikipedia ha publicado recientemente una lista en la que muestra cuáles han sido los artículos más leídos de su web durante este año 2023. Una lista que muestra los temas que más han interesado y preocupado a los usuarios durante estos meses.

La Fundación Wikimedia publicó la lista de los artículos más leídos el pasado 5 de diciembre. En ella se reflejan los 84.000 millones de visitas que se registraron en la web entre el 1 de enero y el 28 de noviembre de 2023. Además, aunque parezcan muchas visitas, hay que señalar que estos datos corresponden únicamente a la versión en inglés de la web. Por lo que, si a ellos se le sumaran las visitas correspondientes a la versión en español y en otros idiomas, el número sería mucho más elevado.

En dicha lista hay muchos temas diferentes: La película 'Oppenheimer', Taylor Swift, la serie 'The Last of Us', Cristiano Ronaldo, Lionel Messi... Sin embargo, hay un tema que sin duda ha marcado la información de este año. En la lista de Wikipedia se lleva el primer puesto con casi 50 millones de visitas y no es otro que ChatGPT.

En primer lugar, con 49.490.060 visitas, se encuentra ChatGPT. Aunque esta inteligencia artificial ya fue desarrollada en el año 2022, es cierto que ha sido durante este año cuando más curiosidad a suscitado entre las personas.

En el segundo puesto, con 42.666.860 visitas, se encuentra la búsqueda 'deaths in 2023', es decir, fallecidos en 2023. En esta web, Wikipedia muestra una lista actualizada de las personas más conocidas dividida por mes y día en el que fallecieron.

Completando el podio, en tercer lugar, con 38.171.653 visitas, está '2023 Cricket World Cup', es decir, la Copa del Mundo de Críquet 2023. Un campeonato que este año celebró la decimotercera edición que se llevó a cabo por primera vez íntegramente en la India. Este campeonato también fue consultado con otros términos, obteniendo el cuarto, sexto y noveno puesto de artículos más visitados de Wikipedia con 'Indian Premier Legue', 'Cricket World Cup' y '2023 Indian Premier League'.

En el quinto lugar, entre ambos términos de críquet, se encuentra la película 'Opphenheimer', cuyo artículo obtuvo 28.348.248 visualizaciones. En el séptimo puesto, con más de 25 millones de visitas, se encuentra J. Robert Oppenheimer, el físico teórico en el que está basada la película.

El puesto número ocho y número diez se lo llevan dos películas que se estrenaron este año también. Estas son 'Jawan' y 'Pathaan', dos films hindús de acción.

La lista continúa en el puesto número once con la serie 'The Last of Us', con 19.791.789 visitas; le sigue Taylor Swift, con 19.418.385 visitas; la película 'Barbie', con 18.051,077 visitas; Cristiano Ronaldo, con 17.492.537 visitas; Lionel Messi, con 16.623.630 visitas; Premier League, con 16.604.669 visitas; Matthew Perry, con 16.454.666 visitas; United States, con 16.240.461 visitas; Elon Musk, con 14.370.395 visitas, y termina el top 20, la película 'Avatar: The Way of Water' con 14.303.116 visitas.