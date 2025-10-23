Estos son los barrios de España con mayor porcentaje de extranjeros

Once de los quince barrios españoles con mayor porcentaje de extranjeros se localizan en el área metropolitana de Barcelona: siete en la capital catalana y cuatro en L'Hospitalet de Llobregat. Otros tres están en la ciudad de Madrid y uno en Murcia.

Por el contrario, trece de los quince barrios con menor tasa de extranjeros están en la ciudad de Córdoba, junto con uno de Vigo y otro de Sevilla. Estos datos corresponden la estadística de Indicadores Urbanos publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos de 2024 relativos en este caso a ciudades de más de 250.000 habitantes.

Los barrios con mayor porcentaje de ciudadanos foráneos son El barri Gòtic (67,1 %), El Raval nord (50,5 %) y El Raval sud (50,4 %), seguidos, ya por debajo del 50 %, por Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (46,6 %) y El Besòs i el Maresme y La Barceloneta (ambos con un 41,7 %), los seis en Barcelona.

En Madrid destacan Pradolongo (40,7 %), San Cristóbal (40,4 %) y San Diego. En L’Hospitalet de Llobregat están La Torrassa (38,0 %), La Florida (37,4 %), Les Planes (36,3 %) y Pubilla Casas (35,5 %). Finalmente, El Poble Sec Est (37,2 %) en Barcelona y El Carmen (36,2 %) en Murcia completan la lista.

Por su parte, los barrios con menor porcentaje de extranjeros son mayoritariamente cordobeses: Santa Isabel (1,1 %), El Higuerón-Majaneque-Alameda del Obispo (1,3 %), Cañero-Parque Fidiana (1,4 %), Arruzafilla y Azahara-Palmeras (ambos con 1,6 %), Fátima (1,7 %), Alcolea (1,9 %), y Miralbaida-Electromecánicas y Villarrubia-Encinarejo de Córdoba (los dos con el 2,0 %). También aparecen barrios de Vigo (Beade y Bembrive) y Sevilla Este, con porcentajes que no superan el 2,5 %.

Asturias, líder en municipios con mayor edad media

El INE también destaca que, en municipios con más de 20.000 habitantes, los de mayor edad media están en Asturias: Mieres (58,0 años), Langreo (54,8) y Avilés (54,4). Les siguen Ferrol (54,4 años), Portugalete (54,2) y Zamora (54,0). En contraste, las localidades con población más joven son Melilla (32,8 años), Níjar (35,4), Salt (36,5), Vícar (36,6), Ceuta (37,4), El Ejido (38,9) y Torre Pacheco (39,0).