Un experto en gastronomía se deja 144 euros en el restaurante de Alberto Chicote: “Lo que más me ha vuelto loco es…”

Alberto Chicote es uno de los cocineros más reconocidos a nivel nacional. Tras revelarse en 2008 a nivel mediático en el documental "El pollo, el pez y el cangrejo real" de José Luis López-Linares, se consolidó en la fama en 2012 con "Pesadilla en la cocina", actuaciones que lo han llevado a triunfar en otros programas de cocina y entretenimiento.

Ahora bien, fuera de su vida en las pantallas, en 2022 abrió en pleno barrio de Salamanca el restaurante Omeraki, un proyecto que se encuentra en uno de sus mejores momentos y que ha encandilado el paladar de la mayoría de sus comensales. Tal es el punto, que los expertos en gastronomía lo visitan para evaluar la calidad del restaurante.

En Omeraki se ofrecen cada semana dos menús, uno más corto con el nombre de "Festival", y otro más extenso llamado "Homenaje". Aunque los miércoles, jueves y viernes se añade otro menú llamado "Express" ideal para los que van con prisa y no tienen mucho tiempo para vivir la experiencia completa.

Esta es la opinión sobre el restaurante Omeraki de Alberto Chicote

El creador de contenido @cenandoconpablo que se dedica principalmente a un contenido gastronómico visitando restaurantes con asiduidad desde hace más de 6 años, compartió su vivencia en el restaurante Omeraki de Alberto Chicote. Su experiencia se basó probando el menú degustación de 144,80 euros.

El influencer comienza probando el nigiri de atún, que lleva un toquecillo de marmitako y una hoja de capuchino por encima, ante este plato explica que "Muy bueno, diría que han cogido la parte de la ventresca porque percibes infiltración en el bodaco. El arroz está bastante bien preparado y tiene sabor".

El siguiente plato, un gazpacho de verduras asadas con un sorbete de tomate y albahaca. Ante este plato Pablo afirma que "esto es la huerta, qué caña. Qué rico" explica tras probarlo. Después el tercer plato es un compuesto de verduras elaborado con edamame pelado, brócoli, judías verdes, calabacín y cilantro. Este sin duda es el gran protagonista. "Te recuerda a un puré. Me gusta mucho la idea y el resultado. Es sano y uno de mis favoritos de hoy. Esto es cocina".

Tras los entrantes llega uno de los platos principales: el pollo asado. Este viene con su jugo y un toquecillo de jengibre. Explica que "la textura es tierna, no llega a tener esa sensación de que se deshace cuando está preparado a baja temperatura , pero está sabroso". "Como todo buen pollo asado conserva su piel con todos sus aromas".

El segundo principal o como bien dice "el segundo carnívoro" es una albóndiga que no le ha llegado a convencer del todo. Ante este palto explica que "la carne está muy prensada, es decir, está como compacta. La textura tampoco me seduce, eso sí es saciante, es saciante".

Para finalizar llega la tarta de queso con galleta de jengibre, a lo que expresa que "sabe a queso, es cremosa pero no fluida. La guías en tu boca con la lengua con facilidad. De agradecer que no haya rastro de confitura, ni sirope, ni frutos rojos que yo les tengo un poco de pelusilla. Muy buena".

Por último comenta sus detalles finales y el veredicto. "En total han sido 144,80 euros. Sobre la comida, me ha gustado, diría que un nivel notable. Sí que he de decir que le daría tiempo al restaurante. Va algo atascado en lo que es la sala y cocina, pero me parece algo comprensible. Me voy contento al final. Me alegro por Alberto Chicote. Es un espacio chulísimo, diría que es lo que más me ha vuelto loco. Hace unos platos sencillo pero con mezclas interesantes.

Restaurante Omeraki del cocinero Alberto Chicote La Razón

Más que un restaurante, Omeraki es una experiencia

Nada más entrar en Omeraki puedes encontrar la enorme colección de libros que te hacen creer que estás más en una biblioteca privada que en un restaurante. Sus más de 1.400 libros que se encuentran en el lugar te acompañan como una sombra de sabiduría. El profesional de la cocina explica que "no nos adscribimos a un tipo de cocina cerrado, buscamos la mejor propuesta dentro de los productos que podemos encontrar en el mercado. Nuestro estilo es completamente libre y sin límites", asegura Chicote a los medios.

Este restaurante que abrió junto con su mujer Inma Núñez en 2022 es una experiencia inmersiva única y espectacular. En 2024 obtuvo un sol de la Guía Repsol y desde 2025 figura como uno de los sitios recomendados por la Guía Michelin. Con todo esto es normal que los comensales quieran visitar el restaurante y salir con una sonrisa del local.