Así es la mejor tortilla de patatas de Madrid: con cebolla confitada, poco hecha y cuesta menos de siete euros

Da igual la época del año, si hace frío o calor, la tortilla de patata es el plato estrella en la gastronomía española. En miles de versiones, este manjar requiere de un gran talento para lograr la textura y el sabor perfecto. Con ingredientes tan típicos como huevos y patatas, este plato ha creado una guerra pública entre si se le añade o no cebolla, aunque todo es cuestión de paladares. Su forma redonda se caracteriza por su color dorado y las diferentes formas de cocinarla: cuajada, jugosa, gruesa o fina.

Algunos expertos enmarcan su origen a finales del siglo XVIII en Badajoz, mientras que otros aseguran que nació en el siglo XVI en las comunidades de judíos conversos que todavía permanecían en España. La realidad es que la tortilla de patata nació como un plato simple y ahora, se ha convertido en un manjar y una de las tapas más solicitadas. Aunque Madrid es la capital por excelencia donde mejor se come en España, existen diversas ofertas de bares, restaurantes y tabernas donde probar las mejores tapas de la capital.

A esta lista se ha unido un nuevo local en el barrio de La Latina que ya cuenta con largas colas tras su gran éxito por la elaboración del mejor pincho de tortilla con cebolla confitada. El restaurante, Alto Bardero, pretende ofrecer una oferta gastronómica que mantiene la cocina mediterránea con un punto innovador.

Alto Bardero, el nuevo restaurante de los chefs León Bonasso y Pablo Paternostro

Tras el gran éxito de su primer local en Arganzuela, los chefs León Bonasso y Pablo Paternostro amplían su legado al centro de Madrid con Alto Bardero en el barrio de La Latina. Este nuevo concepto ofrece una zona de barra donde pedir los mejores pinchos calientes y fríos, además de un comedor donde sentarse a pedir el menú a la carta.

Ubicado en la Plaza de Puerta de Moros, 4, Alto Bardero se define como una propuesta diferente que fusiona sabores asiáticos, latinoamericanos y mediterráneos, incorporando platos como tiraditos, tortillas, tacos o arroces melosos. Abierto de 13:00 a 16:30 horas y de 20:00 a 23:30 horas, su carta está pensada para compartir, con platos como: buñuelos de queso Idiazábal con chutney de tomate y la focaccia de alcachofas asadas son un guiño a lo tradicional.

Pinchos bien elaborados Restaurante Alto Bardero

Madrid vuelve a tener la mejor tortilla de patatas

Este pincho de tortilla se ha coronado como el mejor del centro de Madrid. Con una textura jugosa, patatas bien fritas, cebolla caramelizada y un aspecto poco hecho, Alto Bardero ofrece este manjar español por tan solo cinco euros. Calificado por su alta cocina y técnicas culinarias, es muy difícil resistirse a elegir esta tapa.

Tortilla con cebolla confitada Restaurante Alto Bardero

Sin embargo, no hay ningún plato que no se pueda realizar desde casa y además, este es bien sencillo si ya has practicado a hacer tortilla alguna vez. Lo único más característico de esta receta es que, en lugar de hacer la fritura de las patatas y la cebolla de manera simultánea, hay que usar una sartén para confitar la cebolla en sus propios azúcares, para hacer cebolla caramelizada, y por otro lado cocinar las patatas en otra sartén.

Luego, se mezclaran ambos ingredientes, junto al huevo batido y así preparar una tortilla de patatas con una textura jugosa y sabor dulce que especialmente gusta a los amantes de la cebolla. Además lo más curioso es que la cebolla hace que la tortilla quede muy jugosa, incluso aunque se intente cuajar más de lo habitual, quedando melosa o cremosa en su interior.