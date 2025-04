Falsas multas de tráfico: si recibes una sanción de la DGT de esta forma, es un fraude

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha alertado sobre varias campañas fraudulentas detectadas en las últimas semanas, en las que ciberdelincuentes suplantan la identidad de la Dirección General de Tráfico (DGT).

A través de correos electrónicos y mensajes de texto, los atacantes informan a las víctimas sobre una supuesta multa de tráfico pendiente, instando a un pago urgente con el fin de evitar recargos y pagar un 50% menos del importe original. Sin embargo, estos mensajes incluyen un enlace a un sitio web falso que imita el oficial de la DGT, en el cual se solicitan datos personales y bancarios.

¿Cómo funciona esta estafa?

El engaño es sofisticado, con un diseño que imita la apariencia de la página oficial de la DGT. Los estafadores envían mensajes con asuntos como "Notificación de Multa por Estacionamiento Ilegal – Pago requerido", e incluyen botones que parecen legítimos, como "Pagar la Sanción".

Sin embargo, la dirección del remitente no es oficial, y se pueden identificar fallos en la redacción, como faltas de ortografía, que alertan sobre la naturaleza fraudulenta del mensaje.

Estéticamente se puede visualizar que intentan imitar a la DGT con su logo y diseño, pero el remitente no es el oficial de la DGT. INCIBE

¿Qué hacer si has recibido este tipo de mensaje?

Si has recibido un mensaje de texto (SMS) o correo electrónico con las características descritas y no has accedido al enlace, el INCIBE recomienda reportarlo a su buzón de incidentes y bloquear al remitente. Esto ayudará a difundir el fraude y proteger a otros usuarios. Si has accedido al enlace y proporcionado tus datos, es fundamental actuar rápidamente:

Contacta con la mayor brevedad con tu banco para proteger tu cuenta y tomar las medidas necesarias.

Guarda todas las pruebas posibles, como capturas de pantalla, mensajes y enlaces recibidos.¡

Realiza un “egosurfing” periódicamente para verificar si tus datos están siendo utilizados sin tu consentimiento en la Red.

Denuncia el fraude ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, apoyándote en las evidencias recogidas.

¿Cómo reconocer estos fraudes?

Los ciberdelincuentes intentan crear una sensación de urgencia, como la amenaza de recargos por no pagar de inmediato, para presionar a las víctimas. Sin embargo, la DGT no comunica sanciones por correo electrónico ni por mensaje de texto, sino únicamente a través de correo postal o notificaciones electrónicas a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV).

En caso de duda sobre la autenticidad de una notificación de la DGT, es importante recordar que las comunicaciones oficiales no incluyen enlaces a páginas externas, ni solicitan información sensible a través de estos medios.