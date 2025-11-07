Una familia de tres inmigrantes vive en una habitación y con una mesa plegable: "Criminal lo que está pasando en España"

La situación de la vivienda en España es prácticamente insostenible. El precio de la vivienda ha experimentado su máximo incremento de siempre en octubre al dispararse un 18% respecto al año anterior, batiendo así por quinta vez este año la máxima subida del Índice Inmobiliario Fotocasa, que tiene registros desde hace ya 20 años. El precio del metro cuadrado de la vivienda de segunda mano en España se sitúa en 2.789 euros.

Con el alquiler la situación es similar, los precios de oferta se situaron en octubre en los 14,5 euros por metro cuadrado y la renta media es casi un 11% superior a la de hace un año. Esto lleva a situaciones extremas como la de María Teresa, una viuda jubilada que alquila habitaciones a estudiantes para sobrevivir. Todavía más complicada es la situación para algunas familias con pocos recursos, muchas de ellas obligadas a vivir en un espacio sin las condiciones mínimas por el alto precio de la vivienda.

La usuaria de TikTok 'suyapa97' ha subido un vídeo que suma un total de 2,7 millones de visualizaciones en dicha red social. En él enseña cómo es la habitación en la que vive junto a su familia, mostrando todo tipo de detalles, algunos del todo sorprendentes.

Una habitación para tres personas

"Me dijeron que los inmigrantes hemos normalizado vivir en una habitación, pero, cuando llegas buscando una vida mejor, haces lo que puedes con lo que tienes y como muchos ya saben yo comparto habitación con mi familia", comienza explicando antes de ir enseñando cómo viven los tres en dicha sala. Lo primero en enseñar choca con el resto de la habitación porque es una televisión de gran tamaño: "Casi nos pasa algo fatal la primera vez porque nos vino quebrada y no querían devolvernos el dinero".

Es el único lujo porque el resto de la habitación apenas cumple con las comodidades mínimas. Tras enseñar la gran televisión, comienza a montar una mesa plegable que está recogida junto a una de las camas: "La usamos para comer, es súper práctica, ligera y siempre la mantengo súper limpia". Luego enseña la cama de su hijo: "Esta es la cama que ya estaba en la habitación y, como tenemos poco espacio, debajo guardo algunos juguetes para aprovechar cada rincón".

También ha incluido otra cama es en la que duerme ella con su marido y el canapé tiene todo tipo de funciones: "Guardamos la ropa de cambio según la temporada y nuestros zapatos". Explica cómo se organiza: "Solo tengo lo necesario, no me gusta guardar cosas que no uso". "Miren estas increíbles vistas, son edificios, pero estamos muy contestos en esta habitación, un quinto piso sin ascensor", añade.

Un armario con todo tipo de usos... hasta de nevera

Lo siguiente que enseña es el armario, organizado al milímetro. "Aquí arriba guardamos los productos de limpieza y abajo comida envasada como pan, sopas o arroz y demás cosas que no se dañen", empieza mostrando. "Si crees que esto es raro, espera a que veas la nevera que tengo dentro", avisa mientras empieza a mostrar otro cajón con otro tipo de objetos como la plancha o juegos de mesa. La ropa la tienen separada por persona: "A mi hijo le enseño a ser ordenado porque es importante por el espacio".

En el armario también tienen las cosas de cuidado personal, pero recuerda: "Siempre lo necesario, ya saben que el espacio manda". Su ropa está perfectamente ordenada, pero tiene un sueño: "Anhelo el día en el que podamos tener un poco más de espacio para cada uno". Cada uno tiene un tipo de percha diferente para no confundir. Lo más llamativo es la nevera, lo último que enseña. Es similar a la del minibar de un hotel en tamaño: "Siempre está llena de comidita". Junto a la nevera están el ordenador y más juguetes. "No hemos normalizado vivir en una habitación, nos hemos adaptado", concluye.

Polémica en los comentarios

La publicación no solo ha generado millones de visualizaciones, también miles de comentarios. "Criminal lo que está pasando en España", afirmaba uno. Los comentarios eran de todo tipo, muchos de ellos con críticas: "Y así es como se infla el precio de alquiler...", "¿Vale la pena salir de tu país para vivir así?" y "Os admiro de verdad. No es normalizar, es que es lo que hay. La vivienda está muy cara e inaccesible para lo que piden", fueron algunos de los comentarios.